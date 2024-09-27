Военные являются одним из крупнейших потребителей топлива.

Глобальное изменение климата заставляет искать альтернативные источники энергии, в связи с чем оборонные ведомства некоторых стран стремятся перевести свою технику на водородные двигатели.

"На фоне растущего стремления перейти от ископаемого топлива к устойчивой энергии водородная энергетика становится лидером будущего. Правительства, корпорации и эксперты по энергетике во всем мире сотрудничают, чтобы найти возможные решения кризиса глобального потепления с помощью водородной энергии", - пишет Interesting Engineering.

Как отмечается, оборонные компании также активизировали усилия, чтобы присоединиться к этой гонке, вводя водородные топливные элементы для танков, военных кораблей и подводных лодок.

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Какие компании разрабатывают водородную технику и двигатели

Так, армия Республики Корея (RoKA) планирует перевести свои военные транспортные средства с двигателей внутреннего сгорания на оснащенные водородными моторами. И в этом с RoKA объединили свои усилия ведущие корейские компании такие как Kia, Hyundai и Doosan, которые работают над разработкой водородных двигателей для танков и бронетехники.

Например, Hyundai хочет разработать водородный заправочный автомобиль под названием H-Moving Station для военного использования. Он рассчитан на перевозку 50 килограммов водорода и может быть заправлен где угодно. Также дочерняя компания Hyundai, Hyundai Rotem, создает такие моторы для танков и бронетехники.

"Kia разрабатывает водородный автомобиль. Цель - обеспечить поставку 100 кВт в час с помощью водородных топливных элементов. Компания также работает над водородным военным автомобилем", - констатирует СМИ.

Над беспилотниками, которые смогут функционировать по аналогичному "экологическому принципу", работает Doosan Mobility.

По данным Interesting Engineering, традиционное производство электроэнергии на ископаемом топливе имеет эффективность 28-32%, а применение водорода может дать более 47% эффекта.

Издание обращает внимание на то, что водородные топливные элементы меньше и легче традиционных электрических батарей, что упрощает выработку электроэнергии в любом месте, где это необходимо для поддержания энергоснабжения.

Кроме того, указывается еще один момент такой модернизации. Испарения и шум, исходящие от дизельных двигателей, могут легко выдать место дислокации солдат, а использование водорода наоборот - помешает противнику.

Также, по информации СМИ, ряд компаний, такие как Paprity и Hogreen Air, разрабатывают водородные двигатели для кораблей и подводных лодок.

Специалисты акцентируют: стремление военных сократить выбросы углерода из своих источников способствует улучшению экологии - водород как источник энергии не производит шума, пара или тепла.

"Военные" выбросы в атмосферу

Согласно отчету, опубликованному CCP и британским аналитическим центром Common Wealth, военные являются одними из крупнейших потребителей топлива в мире, на долю которых приходится 5,5% выбросов в мире.

"Для сравнения, на гражданскую авиацию приходится около 2% выбросов, тогда как вооруженные силы США являются крупнейшими источниками выбросов, представляя не менее трех четвертей мирового военного присутствия", - акцентирует СМИ.

Данных мало, но известно, что в 2017 году ежедневно закупалось около 269 230 баррелей нефти, что в целом составляло около 100 миллионов баррелей в год.

Средний расход топлива значительно вырос за десятилетия. Во время Второй мировой войны среднестатистический американский солдат тратил 3,8 литра (один галлон) топлива, а в 2003 году эта цифра выросла до 83,3 литра (22 галлона).

"Наибольшее количество топлива потребляют военные транспортные средства, такие как танки, корабли и самолеты, причем до 80% потребляют истребители, которые работают на больших высотах", - констатируют журналисты.

Борьба с выбросами

Как сообщал УНИАН, исследователи Кембриджского университета считают, что самолеты должны увеличить время полета и лететь медленнее, чтобы уменьшить выбросы. Благодаря новому анализу определен ряд целей устойчивого развития для авиационной отрасли, чтобы попытаться уменьшить ее влияние на изменение климата и достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году.

Ранее климатолог рассказал, будут ли в будущем войны за воду из-за глобального потепления. По его словам, повышение температуры и увеличение массы воды приводит к усилению испарения, поэтому воды в атмосфере становится все больше.

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