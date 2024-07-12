После запуска в производство электростанция будет работать на голубом водороде.

Компания Essar Energy Transition, оператор нефтеперерабатывающего завода Stanlow на северо-западе Англии, планирует построить на его территории первую в Европе электростанцию, работающую на водороде.

Издание Bloomberg пишет, что строительство теплоэлектростанции планируется завершить в 2027 году. Это одна из ряда инициатив, над которыми работает Stanlow, чтобы сократить выбросы на 95% к 2030 году. Окончательное инвестиционное решение ожидается в конце этого года.

Stanlow находится в центре регионального кластера по декарбонизации, известного как Hynet, целью которого является поставка более чистого водорода как на нефтеперерабатывающий завод, так и в промышленность региона. В центре планов - отдельный завод по производству водорода, который будет использовать технологию улавливания углерода и производить так называемый "голубой водород".

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Этот завод по производству водорода планируется запустить к 2028 или 2029 году, сообщил управляющий партнер компании Тони Фаунтин. Он будет поставлять водород как на теплоэлектростанцию, так и на нефтеперерабатывающий завод. В первом квартале следующего года будет подключена печь для производства водорода, связанная с установкой по переработке нефти.

Переход мира на водород - последние новости

Украина, по примеру Германии, пытается модернизировать свои ГТС для того, чтобы усилили свою роль страны-поставщика электроэнергии.

30 марта 2023 года министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Германия рассматривает проекты модернизации украинской газотранспортной системы для транспортировки водорода.

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