В Европе показали, как будет выглядеть водородный самолет будущего

Крейсерская скорость BYA-1 будет составлять около 575 км/ч.

Французский стартап Beyond Aero показал обновленный дизайн водородно-электрического бизнес-джета, который получил название BYA-1. Об этом сообщает FlightGlobal.

С момента презентации оригинальной концепции на авиасалоне Ле Бурже в июне 2023 года компания сделала многочисленные усовершенствования, чтобы ускорить сертификацию и коммерциализацию самолета. Сейчас Beyond Aero надеется поставить первый сертифицированный бизнес-джет до 2030 года.

Известно, что самолет получит два электрических двигателя в хвостовой части и будет использовать систему водородных топливных элементов мощностью 2,4 МВт. BYA-1 вмещает шесть пассажиров, развивает крейсерскую скорость 310 узлов (около 575 км/ч) и имеет дальность полета 800 морских миль (почти 1500 км).

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По оценкам самой Beyond Aero, BYA-1 позволит сделать перелеты значительно более экономичными. Предполагается, что затраты на техническое обслуживание самолета будут примерно на 50% ниже, чем у "обычных" крылатых машин.

Ожидается, что в перспективе водородное топливо будет очень дешевым и это станет существенным конкурентным преимуществом BYA-1.

Водородные двигатели - что известно

В 2022 году специалисты британской компании Rolls Royce и ее партнера EasyJet успешно запустили авиационный двигатель на водороде. Главной целью инженеров было доказать, что водород можно использовать безопасно и эффективно для самолетов гражданской авиации.

Позже, в 2024-м авторы Interesting Engineering заявили, что "на фоне растущего стремления перейти от ископаемого топлива к устойчивой энергии водородная энергетика становится лидером будущего". По словам специалистов, оборонные ведомства некоторых стран уже стремятся перевести свою технику на водородные двигатели.

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