Авраменко дал еще один урок украинцам.

В украинском языке нет фразеологизма "у черта на куличках", однако есть большое количество интересных соответствий.

Об этом в эфире "Завтрака с 1 + 1" рассказал доцент Киевского национального университета имени Бориса Гринченко Александр Авраменко. "Что такое "кулички"? Открываю словарь - нет такого слова. Почему? Да потому что это дословно переведенный русский фразеологизм, значение которого - "очень далеко", - сказал он.

Авраменко отмечает, что в украинском языке есть большое количество колоритных фразеологизмов, которые имеют аналогичное значение. Отныне вы их также знаете и можете смело употреблять!

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Итак, как неформально высказаться о том, что находится очень далеко:

у чорта на болоті;

за тридев’ять земель;

на краю світу;

у тридесятому царстві;

куди ворон і кісток не донесе;

де Макар телят пасе;

де волам роги правлять, а кіз кують підковами.

Другие языковые советы от Авраменко:

Ранее учитель подробно объяснил тему, с которой у многих возникают трудности - правописание числительных. Также он рассказывал, когда надо употреблять слова "воєнний" и "військовий", и какая между ними разница.

Кроме того, Авраменко объяснил, как правильно на украинском писать и говорить - "їх" та "їхній" . Ответ может удивить тех, кто всегда их путает.

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