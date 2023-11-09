Числительные 2, 3, 4 согласуются с существительными женского и мужского рода с окончанием "и, і, ї", отметил языковед.

Правописание числительных - это достаточно сложный вопрос, и многие украинцы не знают, в частности, как же правильно согласовывать числительные с существительными.

Языковед и самый известный учитель украинского государства Александр Авраменко в эфире программы "Сніданок з 1+1" буквально "разжевал" очень сложные случаи. "Запомните - числительные 2, 3 и 4 согласуются с существительными мужского и женского рода в именительном падеже множественного числа", - рассказал эксперт.

Преподаватель также привел примеры:

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"фахівець у множині фахівці, отже, 2 фахівці";

"директор у множині директори, отже, 3 директори";

"сценарій у множині сценарії, отже, 4 сценарії".

"Вывод такой - 2, 3, 4 согласуются с существительными мужского и женского рода с окончанием "и, і, ї", - отметил Авраменко.

Языковед подчеркнул, что правило также действует, если сложное числительное (состоит из нескольких слов, - Ред.) заканчивается на 2, 3 или 4.

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Ранее Александр Авраменко развеял один из языковых мифов, который многие считают правдой.

Языковед рассказал, что слово "бритися" не является русским, оно распространено в разных славянских языках, поэтому его можно использовать в контексте борьбы с лишними волосами на теле.

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