Калифорния в огне: вблизи Лос-Анджелеса горит 42 тысячи гектаров леса (фото, видео)

Жителей пригорода предупредили о возможной эвакуации.

В Калифорнии продолжаются пожары / Фото REUTERS

Новый пожар разгорается вблизи Лос-Анджелеса - пламя охватило более 42 тысяч гектаров, и эта территория увеличивается каждый час.

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Об этом сообщается в телевизионном сюжете ТСН.

Тушить огонь привлекли почти 2 тысячи пожарных, но взять ситуацию под контроль пока не удается. Жителей пригорода Лос-Анджелеса предупредили о возможной эвакуации – огонь угрожает жилым домам.

Начиная с августа в Калифорнии одновременно бушует 27 крупных лесных пожара - из-за них погибли уже более 30 человек. Пламя уничтожило почти 6,5 тысяч зданий.

Пожары в США

Дым достиг Северной Европы. В результате пожаров в Америке в атмосферу попало более 30 млн тонн углерода.

Больше всего от огня пострадали штаты Калифорния, Вашингтон и Орегон.