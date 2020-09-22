Калифорния в огне: вблизи Лос-Анджелеса горит 42 тысячи гектаров леса (фото, видео)
Жителей пригорода предупредили о возможной эвакуации.
Новый пожар разгорается вблизи Лос-Анджелеса - пламя охватило более 42 тысяч гектаров, и эта территория увеличивается каждый час.
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Об этом сообщается в телевизионном сюжете ТСН.
Тушить огонь привлекли почти 2 тысячи пожарных, но взять ситуацию под контроль пока не удается. Жителей пригорода Лос-Анджелеса предупредили о возможной эвакуации – огонь угрожает жилым домам.
Начиная с августа в Калифорнии одновременно бушует 27 крупных лесных пожара - из-за них погибли уже более 30 человек. Пламя уничтожило почти 6,5 тысяч зданий.
Вблизи Лос-Анджелеса пылает более 42 тысяч гектаров территории
Пожары в США
Дым достиг Северной Европы. В результате пожаров в Америке в атмосферу попало более 30 млн тонн углерода.
Больше всего от огня пострадали штаты Калифорния, Вашингтон и Орегон.
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