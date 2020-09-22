Калифорния в огне: вблизи Лос-Анджелеса горит 42 тысячи гектаров леса (фото, видео)

16:18, 22 сентября 2020
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Жителей пригорода предупредили о возможной эвакуации.

В Калифорнии продолжаются пожары / Фото REUTERS
В Калифорнии продолжаются пожары / Фото REUTERS

Новый пожар разгорается вблизи Лос-Анджелеса - пламя охватило более 42 тысяч гектаров, и эта территория увеличивается каждый час.

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Об этом сообщается в телевизионном сюжете ТСН.

Тушить огонь привлекли почти 2 тысячи пожарных, но взять ситуацию под контроль пока не удается. Жителей пригорода Лос-Анджелеса предупредили о возможной эвакуации – огонь угрожает жилым домам.

Начиная с августа в Калифорнии одновременно бушует 27 крупных лесных пожара - из-за них погибли уже более 30 человек. Пламя уничтожило почти 6,5 тысяч зданий. 

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Дым достиг Северной Европы. В результате пожаров в Америке в атмосферу попало более 30 млн тонн углерода.

Больше всего от огня пострадали штаты Калифорния, Вашингтон и Орегон.

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Автор: Елена Пилипчак

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Теги: #США#пожар#экология#Калифорния#пожары#лесной пожар#пожары в Калифорнии#лесной пожар в Калифорнии
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