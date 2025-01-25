Самая яркая комета года 'встретилась' с Солнцем (видео)

Ее путешествие к Солнцу заняло примерно 160 000 лет, и это был ее последний визит.

Яркая комета ATLAS (C/2024 G3) показала настоящее небесное шоу, оставив ученых и наблюдателей в восторге. Ее близкий пролет мимо Солнца, втрое ближе орбиты Меркурия, стал как зрелищем, так и научным событием, пишет Newsweek.

В момент перигелия (ближайшей точки к Солнцу) 13 января комета сияла со звездной величиной -3,4, немного уступая Венере (-4,5). Это сделало ее одной из самых ярких комет года.

Космический аппарат NASA и ESA SOHO зафиксировал этот небесный феномен с помощью инструмента LASCO. Комета была настолько яркой, что перегрузила сенсоры, создавая горизонтальные полосы на изображениях.

К сожалению, из-за сильного нагрева и радиации от Солнца комета просуществовала всего неделю после перигелия, распавшись на части. Однако ее остатки создали еще более впечатляющий хвост, который наблюдали даже астронавты с МКС.

Комета ATLAS, вероятно, происходит из облака Оорта - региона с ледяными телами на окраинах Солнечной системы. Ее путешествие к Солнцу заняло примерно 160 000 лет, и это был ее последний визит.

Несмотря на то, что комету не могли увидеть в Северном полушарии, жители Южного полушария наслаждались ее красотой. Изображения, сделанные с Земли и орбиты, стали свидетельством о ее короткой "жизни" в космосе.

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