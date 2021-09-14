Политик самоотверженно ругал президента РФ, но в какой-то момент ему стало не до дебатов.

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский крупно оконфузился в эфире росТВ. С политика начали спадать штаны в самый ответственный момент - когда он осмелился критиковать Владимира Путина. В России ругать власть настолько опасно, что даже известные политики "теряют" штаны от страха перед Кремлем.

Курьезный момент со спадающими с Жириновского штанами попал в эфир российского телеканала ТВС.

Так, глава ЛДПР принял участие в российском политическом шоу. Во время дебатов политик разгорячился и начать критиковать власть РФ, в этот момент с него начали спадать штаны.

Жириновский критиковал президента РФ и главу российского правительства Михаила Мишустина. Политик громко кричал о том, что власти имеют коммунистические взгляды, при этом он активно размахивал руками.

Но в какой-то момент пыл Жириновского поубавился - внезапно он почувствовал, что с него спадают штаны. Политик быстро понял, что нужно спасать курьезную ситуацию. Он практически незаметно подхватил спадающие брюки и быстро их поправил.

Читайте такжеВ Казахстане задержали водителя с живым конем в салоне (видео)Конфуз быстро попал в сеть. Пользователи активно обсуждают спадающие штаны Жириновского и шутят, что даже одежда политика боится за своего владельца, который осмелился критиковать Путина.

Ранее УНИАН уже сообщал о еще одном курьезе с Жириновским. Политик хотел устроить помпезный выезд на лошадях, но задумка с треском провалилась. Животные наотрез отказались везти одиозного россиянина, вместо этого одно из них решило справить нужду.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Виолетта Орлова