У лидера ЛДПР без проблем не получилось появиться на митинге своей политсилы.

В столице России Москве на стадионе ВТБ-Арена лидера праворадикальной политсилы – Либерально-демократической партии страны Владимира Жириновского, "вывели из себя" лошади.

Жириновский "отличился" на стадионе в понедельник, 13 сентября, во время предвыборного митинга ЛДПР. Политик сидел в карете, запряженной тремя лошадьми, и хотел, наверное, эффектно выехать к собравшимся, однако сразу это ему не удалось, свидетельствует видео, опубликованное в YouTube.

На ролике запечатлено, как политик размахивал руками, кучер бил лошадей, а они не хотели ехать.

Жириновский что-то спросил у мужчин, которые стояли возле лошадей. Один из них ответил политику: "Боятся".

Позже одна лошадь облегчилась, и только тогда карета тронулась с места.

Пока длилась "эпопея" с лошадьми, на стадионе людям рассказывали о цели мероприятия.

Читайте такжеЖириновский предложил России напасть на Украину "без объявления войны" (видео)"ЛДПР проводит свое мероприятие, мы направляем своих активистов, представителей на местах… в бой за голоса наших избирателей", – рассказали пришедшим.

В Москве проходил итоговый предвыборный митинг партии, пишет ТАСС.

Агентство добавило, что Жириновский просил активистов не махать флагами, поскольку лошади пугались и несколько раз останавливались.

Ранее Владимир Жириновский не раз позволял себе разные выходки. Одна из последних – лидер ЛДПР в прямом эфире телеканала "Россия-1" завыл по-волчьи.

Политик начал выть, поскольку якобы считал, что именно так должны поступить лидеры США, России и Китая – Джо Байден, Владимир Путин и Си Цзиньпин в случае реальной угрозы начала новой войны.

Напомним, в РФ с 17 по 19 сентября текущего года должны пройти выборы депутатов Госдумы Федерального собрания VIII созыва.

Автор: Екатерина Присяжнюк