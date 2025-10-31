Несмотря на то, что зубы и кости имеют несколько основных сходств, на самом деле они совершенно разные.

На первый взгляд зубы очень похожи на кости: и те, и другие твёрдые, белые и богаты кальцием, но они не считаются частью скелета. Об этом пишет Live Science.

Отмечается, что несмотря на то, что зубы и кости имеют несколько основных сходств, на самом деле они совершенно разные.

Главное сходство между ними заключается в их составе: твёрдая ткань, состоящая из минералов, таких как кальций, фосфор, фтор и магний. На молекулярном уровне эти минералы образуют твёрдую кристаллическую структуру, которая делает и зубы, и кости намного твёрже всего остального в организме.

"Это минерализованная ткань. Но на этом, честно говоря, сходство заканчивается", - сказал доктор Эдмонд Хьюлетт, почётный профессор стоматологической школы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

По его словам, одна из причин, по которой зубы не считаются частью скелета, заключается в том, что зубы выполняют совершенно иную функцию, чем кости. Основная функция зубов - помогать переваривать пищу, поступающую в пищеварительный тракт, хотя они также важны для речевого аппарата.

В то же время у костей разные функции. Они обеспечивают структуру и поддержку тела, создавая точки крепления для нашей мышечной системы. Они также защищают жизненно важные органы, являясь местом крепления таких важных частей тела, как сердце и лёгкие. Кроме того, кости служат "фабриками" по производству красных и белых кровяных телец, которые переносят кислород по организму и играют ключевую роль в иммунной системе.

Интересно, что функции зубов и костей в некоторой степени совпадают. Кости челюсти, например, помогают поддерживать зубы и важны для жевания.

"Они работают вместе, но существуют отдельно", - сказал Хьюлетт.

Структура зубов и костей

Важно, что кости и зубы устроены по-разному. Внешняя структура зубов называется эмалью - это тонкий слой минерализованной ткани. Эмаль - самое твёрдое вещество в организме, которое она получает благодаря плотно упакованным кристаллам, состоящим из соединения кальция и фосфата.

Под эмалью находится дентин - тип минерализованной ткани, немного мягче эмали, но всё ещё твёрдый. Дентин составляет большую часть структуры зуба и содержит крошечные трубочки, содержащие кровеносные сосуды и нервные окончания. Сердцевина зуба состоит из желеобразного вещества, называемого пульпой, которое содержит множество кровеносных сосудов, снабжающих зуб питательными веществами и нервами, отвечающими за чувствительность.

Структура костей, с другой стороны, совершенно отличается от зубной. Они покрыты очень тонким и прочным внешним слоем, называемым надкостницей, который содержит кровеносные сосуды и нервы, необходимые для роста и заживления тканей. Следующий слой состоит из прочной компактной костной ткани. Внутри кости находится губчатое вещество - губчатое вещество с крошечными отверстиями, в котором находится костный мозг, где вырабатываются новые клетки крови.

Важно, что, в отличие от зубов, кости пронизаны нервами и кровеносными сосудами как изнутри, так и снаружи. Это связано с тем, что кости - это живая ткань, а зубы - нет, и это одно из самых важных различий между ними.

Отмечается, что зубы формируются во время внутриутробного развития и раннего детства из специализированных клеток, называемых амелобластами и одонтобластами, которые формируют слои эмали и дентина, которые со временем затвердевают. После завершения этого процесса клетки, образующие эмаль, отмирают, а это означает, что если зуб сломается или сколется, потерянная ткань не восстановится. Хотя пульпа внутри зуба состоит из живой ткани, она не может способствовать регенерации этих внешних слоёв дентина или эмали.

Кости же представляют собой динамические структуры, которые постоянно обновляются. Они содержат сеть кровеносных сосудов, нервов и живых клеток, называемых остеобластами и остеокластами, которые строят новую кость и разрушают старую ткань соответственно. Этот постоянный обмен позволяет костям срастаться после перелома и адаптироваться к изменениям в организме, таким как изменение уровня стресса или активности. Фактически, большая часть скелета взрослого человека полностью обновляется примерно каждые 10 лет.

Уход за зубами

Давно доказано, что фтор в зубной пасте способен укрепить зубную эмаль. Теперь же исследователи обнаружили вещество, которое может защитить от кариеса и восстановить повреждения на ранней стадии даже лучше, чем фтор. Оно находится в волосах человека.

