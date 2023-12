Лук - не самый любимый корнеплод, а запах лука изо рта - это настоящая проблема.

Помимо того, что после употребления лука вам сразу же понадобится мятная конфета, есть еще несколько не самых приятных последствий употребления этого овоща.

В то же время лук может принести вашему организму немало неожиданных преимуществ для здоровья. Издание Eat This, Not That назвало пять возможных последствий употребления лука для вашего организма.

Может вызвать газы

Свеженарезанные кусочки лука придают небольшую пикантность и сладость, а также содержат полезные антиоксиданты, но могут вызвать газообразование. Лук содержит фруктозу, которая является естественным сахаром, содержащимся во многих фруктах и некоторых овощах. А когда бактерии в кишечнике расщепляют фруктозу, это приводит к образованию газов.

Может вызвать кислотный рефлюкс

Помимо газов и желудочно-кишечного дискомфорта, вы можете испытать изжогу, известную также как кислотный рефлюкс. Лук может заставить нижний пищеводный сфинктер, который находится в конце пищевода и отделяет его от желудка, расслабиться, из-за чего он не сможет выполнять свою работу.

Когда этот сфинктер расслабляется, то желудочная кислот проникает в пищевод, что может привести к жжению. Кроме того, ферментируемая клетчатка, содержащаяся в луке, может вызвать отрыжку, что также может спровоцировать симптомы кислотного рефлюкса.

Жжение в глазах при нарезании лука

Когда режете лук, почти всегда можно ожидать, что после этого вы начнете плакать, а глаза будет жечь. Оказывается, причина, по которой лук может заставить вас плакать, заключается в том, что, когда его режут, то он выделяет химическое вещество под названием лакриматорный фактор, который, по сути, является газом.

Клаудия Сидоти, главный шеф-повар и руководитель отдела разработки рецептов HelloFresh, рассказала, что ключ к тому, как нарезать лук так, чтобы не плакать, - это предварительно замочить его в воде. Затем обязательно использовать острый нож, а не тупой.

Улучшает здоровье кишечника

Лук очень богат пребиотиками, которые относятся к классу пищевых волокон, содержащихся в различных фруктах, овощах и цельном зерне, которые организм не может переварить. Они попадают в нижние отделы пищеварительного тракта и создают среду для роста и питания полезных кишечных бактерий. Пробиотики очень важны для здорового пищеварения и даже могут помочь улучшить иммунитет.

Улучшение здоровья сердца

Лук богат антиоксидантами, а красный лук - так называемыми антоцианами, которые, как было показано в нескольких исследованиях, снижают риск сердечных заболеваний. Например, из 93 600 женщин, наблюдавшихся в исследовании 2013 года, те, кто потреблял больше всего продуктов, богатых антоцианами, имели на 32 % меньше шансов получить сердечный приступ, чем те, кто практически их не ел.

