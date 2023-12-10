Есть ряд исследований, которые свидетельствуют о том, что чрезмерное употребление соли может серьезно навредить организму человека.

Пищевая соль - это вещество, в состав которого входит 40% натрия и 60% хлорида. Есть норма употребления соли, если ее придерживаться, то эта приправа не навредит организму.

Идеальное количество соли в день, по сведениям Американской кардиологической ассоциации, - 1500 миллиграммов. Согласно ряду исследований, чрезмерное потребление соли провоцирует возникновение различных проблем со здоровьем. Разберемся, о чем именно идет речь.

Вот какой вред от поваренной соли, если ее слишком много употреблять:

избыток соли может приводить к повышению кровяного давления. В журнале Hypertension было опубликовано исследование, в котором говорилось, что гипертония - фактор риска номер один для развития сердечно-сосудистых заболеваний. В издании Lancet опубликовано исследование, в котором говорилось, что высокое кровяное давление - это причиной 54% всех инсультов;

в исследовании, опубликованном в Hypertension, говорится, что среди взрослых людей увеличение потребления соли на 1000 мг в день повышает риск развития ожирения на 26%. По мнению исследователей, приправа может негативно влиять на жировой обмен;

соль может быть триггером мигрени. В 2021 году в British Journal of Nutrition было опубликовано исследование, в котором приняли участие более 260 взрослых. Ученые выяснили, что участники, которые имели самый высокий уровень натрия в моче, дольше испытывали головную боль, чем те, кто потреблял меньше этой приправы.

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Кроме того, в Nature Neuroscience размещено исследование, в котором говорится, что из-за диеты, в которой много соли, повышается риск развития деменции.

Стоит отметить, что очень много соли содержится, в частности, в ультрапереработанной пище и фастфуде.

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Ранее УНИАН разбирался, чем полезна йодированная соль, и кому эта приправа может нанести вред.

Стоит отметить, что такую соль употребляют для профилактики эндокринных заболеваний. Существует только одно строгое противопоказание насчет употребления этой приправы - это период после хирургического лечения рака щитовидной железы.

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