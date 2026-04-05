Такая традиция имеет место быть в США, Канаде и некоторых странах Западной Европы.

Пасха - один из самых светлых и радостных праздников в году, его отмечают практически по всему миру. В Украине православные христиане встретят торжество 12 апреля, а в государствах, где преобладающей религией является католицизм - 5-го апреля. Однако если у нас символ Пасхи - это традиционная выпечка и яйца, то за границей часто можно увидеть и зайчика. Рассказываем, почему пасхальный кролик - символ Пасхи и что он означает.

В чем смысл пасхального кролика

Для того чтобы понять, как яйца и кролики связаны с Пасхой, нужно слегка заглянуть в прошлое. Одна из теорий объясняет, откуда появился пасхальный кролик - символизм берет свое начало из традиции древних германцев. Тевтоны поклонялись божеству рассвета, плодородия и весны Эостре (Остаре), проводя празднования в День весеннего равноденствия. Помощником богини был кролик, и так как животное очень плодовито, женщины молились Эостре, если хотели иметь детей.

Также историки находили неоднократные упоминания кроликов, как символов пасхальных праздников, в фольклоре 19 века, но точно корни этих традиций установить не удалось - известно только, что древнегреческую богиню Афродиту тоже сопровождал заяц.

Видео дня

Тем не менее впервые кролика, как животного, как-то связанного с Пасхой, упомянул профессор медицины Георг Франк фон Франкенау, опубликовав в 17 веке свой рассказ о том, как накануне большого праздника кролик откладывает яйца и прячет их в саду. Немецкие дети уже тогда считали пушистого зверька самым главным олицетворением праздника и ждали его даже больше, чем Санта-Клауса на Рождество.

Позднее иммигранты из Германии привезли свою традицию и в США, и зная это, не приходится удивляться, почему в Пасху пасхальный кролик имеет такое значение. Интересно, что зайцы, конечно, никаких яиц в природе не откладывают, однако это не помешало красивой легенде занять умы американцев и принять пасхальную традицию. Яйцо издавна считается символом зарождения новой жизни и началом чего-то нового, поэтому люди с удовольствием поддержали милую выдумку и продолжают чтить символ праздника, покупая фигурки зайчиков на Пасху. Однако, несмотря на популярность зайчиков за границей, пасхальный кролик в православии украинской церкви не прижился, поэтому в нашей стране главными символами великого праздника остаются только пасха и крашенки.

Вас также могут заинтересовать новости: