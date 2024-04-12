В частности, об этом может говорить нездоровая атмосфера в семье.

Вы когда-нибудь чувствовали, что родились не в той семье? Психологи говорят, что этому может быть целый ряд причин – от разных ценностей до обесценивания ваших чувств и переживаний.

Если вы не получаете достаточно любви, поддержки или понимания, вы можете чувствовать, что чего-то не хватает. Как пишет Hackspirit, есть несколько неоспоримых признаков, которые указывают на то, что вы родились не в той семье.

1. Разные ценности

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Теория когнитивного диссонанса предполагает, что когда наши убеждения и ценности противоречат убеждениям и ценностям нашей семьи, это может создать психологический дискомфорт. Другими словами, вы чувствуете себя отчужденным и имеете желание дистанцироваться от семьи.

2. Жестокое обращение или пренебрежение

Психологические исследования последовательно показывают вредное влияние жестокого обращения и пренебрежения на психическое здоровье. Люди, которые пережили травму в детстве, имеют повышенный риск развития тревоги, депрессии и других психических расстройств.

Поэтому, если были моменты, когда вы не чувствовали себя дома в безопасности, будь то из-за физического насилия или из-за эмоциональной небрежности, это, вероятно, оставило шрамы – видимые и невидимые – которые вы забрали с собой во взрослую жизнь.

3. Постоянные конфликты

Психологи предполагают, что взросление в среде, где царят постоянные конфликты, может привести к хроническому стрессу и тревоге. Конфликт в семье может препятствовать здоровому эмоциональному развитию человека и создавать нестабильность, делая невозможным установление тесных отношений с членами семьи.

4. Отсутствие поддержки

Согласно таким психологическим теориям, как теория привязанности, отсутствие эмоциональной поддержки в детстве может привести к неуверенности и низкой самооценке в будущем. Из-за этого людям часто трудно построить здоровые отношения и справиться со стрессом во взрослой жизни.

5. Вы чувствуете себя невидимкой

Теория социальной идентичности предполагает, что чувство "незамеченности" в семье может повлиять на ваше понимание собственной идентичности и принадлежности.

6. Нездоровая атмосфера

Взросление в среде с нездоровой атмосферой также может повлиять на ваши собственные межличностные отношения и механизмы преодоления. Обстановка в некоторых семьях является токсичной и изнурительной, характеризуется манипуляциями, контролем и борьбой за власть.

7. Постоянные сравнения

От школы и спорта до личных достижений – детей часто сравнивают с братьями и сестрами или другими родственниками, друзьями и "сыновьями маминых подруг". Когда вас постоянно сравнивают с другими членами семьи или сверстниками, это может действительно испортить ваше чувство собственного достоинства.

8. Ограниченная самостоятельность

Вы когда-нибудь замечали, что ваша семья не дает вам возможности быть собой или принимать собственные решения? Это может создавать ощущение того, что ваша жизнь диктуется ожиданиями и требованиями других, не оставляя места для самовыражения.

9. Обесценивание

Иногда, когда вы пытаетесь выразить себя или поделиться своими мыслями и чувствами, вам кажется, что вы говорите с кирпичной стеной? Ваши эмоции и мысли обесценивают?

Когда люди не воспринимают ваши чувства всерьез или отмахиваются от них, вы начинаете сомневаться в себе и чувствуете, что ваши мысли и эмоции ничего не стоят. И поскольку люди не получают поддержки от близких, они в конце концов ищут ее в других местах, что приводит к различным проблемам.

10. Вы чувствуете себя аутсайдером

Здесь применяется теория социальной идентичности, поскольку мы получаем ощущение идентичности от наших социальных групп. Если вы чувствуете себя аутсайдером в собственной семье, это приводит к одиночеству и социальной изоляции, что негативно влияет на общее благополучие.

11. Эмоциональная пропасть

Теория привязанности подчеркивает важность эмоциональных связей в развитии человека. Некоторые люди чувствуют, что их семейные связи не имеют настоящей глубины или значения. Привязанности почти нет, зато преобладает страх уязвимости.

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