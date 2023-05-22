Чай с шиповником очень полезный, но требует правильной техники заваривания, иначе в напитке окажутся колючие ворсинки.

Шиповник - распространенная в Украине и очень полезная ягода, из которой варят ароматный чай. Отвар из этих плодов укрепляет иммунитет и снижает артериальное давление. Готовится чай с шиповником очень просто, а его приятный сам по себе вкус можно дополнять фруктами и пряностями.

Польза и вред чая с шиповником

Ягоды шиповника содержат в несколько раз больше витамина C, чем лимон. Поэтому чай с шиповником при простуде очень полезен. Также он содержит витамины В, РР и Р, калий, магний, дубильные вещества.

Отвар плодов шиповника обладает сильными противовоспалительными свойствами, уменьшает отеки. Ещё одна причина, чем полезен чай с шиповником - богатое содержание железа, что делает напиток очень хорошим для сердца и артериального давления.

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Ответ на вопрос "можно ли беременным чай с шиповником" - положительный. Эта ягода очень полезна для беременных, а у кормящих женщин улучшает качество молока.

Есть у чая с шиповником вред - он содержит много аскорбиновой кислоты и раздражает слизистую кишечника, поэтому при болезнях кишечника его пить нельзя. Также он обладает мочегонным действием, поэтому напиток не стоит пить на ночь и перед поездкой.

Чай с шиповником - как заваривать

Заваривать можно как свежие, так и засушенные ягоды. Во втором случае вкус будет менее насыщенным. Ягоды обеих видов нужно хорошо промыть под краном.

Заваривать ягоды шиповника можно целыми или измельченными. Во втором случае чай будет более ароматным. Однако внутри ягод есть маленькие колючие ворсинки, которые раздражают слизистую желудка. Их рекомендуется удалить, а сами нарезанные ягоды перед завариванием завернуть в несколько слоев марли, чтобы ворсинки точно не попали в напиток.

Чай с шиповником в термосе

Самый простой способ, как приготовить чай с шиповником - это настоять его в термосе. Посуду желательно брать объемом не более 2 литров.

Ягоды для чая заранее промойте и проколите зубочисткой в нескольких местах, если они целые. Нарезанные ягоды заверните в марлю. Наполните термос шиповником на треть и залейте горячей водой (не кипятком), и закрутите крышку. Чай из целых ягод настаивается 8-10 часов, а из измельченных - 2-3 часа. По желанию можно добавить сахар.

Черный чай с шиповником

Для ароматного черного чая с шиповником вам понадобятся:

кипяченая вода - 300 мл;

черный чай - 1 ст.л.;

шиповник - 100 г.

В кастрюлю налить 300 мл воды и поставить на плиту. Довести до кипения. Всыпать плоды шиповника и убавить огонь до небольшого. Накрыть крышкой и варить чай 5 минут.

В заварной чайник на 2 минуты залейте кипяток и вылейте - это нужно для нагрева посуды. Затем выложите молотый черный чай и влейте отвар шиповника с ягодами. Накройте чайник крышкой и на 15 минут укройте полотенцем. После этого черный чай с шиповником готов - разлейте его по чашкам и разбавьте кипятком.

Чай с шиповником, мандарином, лимоном и пряностями

Чтобы приготовить полезный и ароматный чай с шиповником и лимоном, вам понадобятся:

вода - 1 л;

шиповник целый сушеный - 60 г;

мандарин - 1 шт.;

лимон - 0,5 шт.;

корица - 1 палочка;

бадьян - 1 звездочка;

чай черный или зеленый - 1 стол.л.

Вскипятите в кастрюле 1 литр воды, добавьте корицу, бадьян и шиповник. Варите на минимальном огне 10 минут. Мандарин очистите и нарежьте кожуру. Добавьте цедру и чай в воду, варите ещё 10 минут. Снимите напиток с огня и выжмите в него соки лимона и мандарина. Накройте крышкой и оставьте настаиваться на 10 минут. После этого чай готов - рекомендуется его процедить.

Читайте также, когда собирать шиповник и как засушить его в домашних условиях.

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