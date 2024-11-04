В списке есть фета и моцарелла.

Диетологи назвали пять видов сыра, которые лучше всего подходят тем, кто следит за уровнем холестерина, пишет eatthis.com.

"Поскольку большинство сыров содержат больше насыщенных жиров и натрия, они могут быть не лучшим выбором для тех, кто борется с высоким уровнем холестерина… Высокий уровень холестерина не означает, что сыр следует исключить из вашего меню", - пишет в статье диетолог Тоби Амидор.

5 полезных сыров, которые можно есть при высоком уровне холестерина

Моцарелла. Как отметил диетолог Джим Уайт, сыр - это потрясающая добавка к рациону, потому что в нем есть белок, который помогает наращивать мышечную массу, а кальций и витамин D помогают наращивать и поддерживать кости на протяжении всей жизни

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Творог. По словам диетолога Аманды Соседа, творог может быть отличным выбором для здоровья сердечно-сосудистой системы, поскольку в нем много белка и мало жира. Она рекомендовала выбирать ферментированный творог, чтобы получить пользу от живых, активных культур для микробиома кишечника, который, как показывают исследования, связан со здоровьем сердца.

Фета. Диетолог Лесли посоветовала выбирать сыр фета - в нем всего 25 миллиграмм холестерина на унцию и меньшее содержанием насыщенных жиров (3,5 грамма).

Рикотта. Это еще один вид сыра, который порекомендовала Бончи. Рикотта содержит "19 миллиграммов холестерина на 1/4 стакана и 3 грамма насыщенных жиров.

Тягучий сыр (частично обезжиренная моцарелла, чеддер, колби джек и другие). Диетолог Эми Гудсон отметила, что такой сыр следует выбирать людям с высоким уровнем холестерина.

Напомним, ранее УНИАН писал,

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