РФ завозит тысячи мигрантов из Индии и Шри-Ланки из-за нехватки рабочей силы, - Bloomberg

Общее количество разрешений на работу в РФ, выданных иностранцам, увеличилось до более чем 240 тысяч в 2025 году, это самый высокий показатель как минимум с 2017 года.

Россия сталкивается с самым острым кризисом на рынке труда за последние десятилетия, и российские рекрутеры расширяют свою сеть на новые страны. Кремль теперь пытается привлечь рабочих из Индии, Бангладеш, Шри-Ланки и Китая, пишет Bloomberg.

По оценкам России, к концу десятилетия ее экономике потребуется еще 11 миллионов работников. Этот вопрос был одним из главных в повестке дня во время декабрьского визита Владимира Путина в Нью-Дели, когда было подписано соглашение об упрощении процедур трудовой миграции.

Еще до заключения сделки количество разрешений на работу, выданных Россией для граждан Индии, выросло до более чем 56 000 в прошлом году по сравнению с примерно 5 000 в 2021 году. Общее количество разрешений на работу, выданных иностранцам, увеличилось до более чем 240 тысяч в 2025 году, что является самым высоким показателем как минимум с 2017 года. И большая часть роста числа иностранных рабочих приходится на Индию, Бангладеш, Шри-Ланку и Китай.

Видео дня

В этом году рабочие из Индии и других стран Южной Азии начали занимать муниципальные должности, такие как уборка снега в крупных российских городах, но иностранные рабочие также устраиваются на строительные площадки, в рестораны и другие городские службы.

В условиях дефицита персонала российские компании теперь больше заинтересованы в привлечении работников, привязанных к их рабочим местам визами и контрактами, сказала Елена Веляева, операционный директор московского кадрового агентства "Интруд". Мигранты из безвизовых регионов, таких как Центральная Азия, гораздо чаще меняют работодателей.

Бизнес ощущает последствия

ММК "Норильский никель", крупнейшая российская горнодобывающая компания, год назад испытывала нехватку около 10 000 сотрудников в Сибири, что составляет примерно 10% от всей ее численности. По словам источника, знакомого с ситуацией, компании по-прежнему не хватает нескольких тысяч рабочих в этом районе.

"Судостроительная корпорация Ак Барс", занимающаяся строительством гражданских и военных судов, испытывает нехватку 1500-2000 человек, что является одной из причин работы предприятия примерно на половине мощности, заявил генеральный директор Ренат Мистахов.

При этом наём сотрудников из Азии часто обходится работодателям дешевле. Квалифицированный индийский электрик может зарабатывать на 25% меньше, чем предлагают российские рекрутеры на аналогичных должностях.

При этом роль китайской рабочей силы совершенно иная. Большинство граждан Китая, получающих рабочие визы, работают на собственных производственных предприятиях или в компаниях, заявил Алексей Маслов, директор Института азиатских и африканских исследований Московского государственного университета имени Ломоносова. По его словам, они в основном заняты в малом и среднем бизнесе, таком как рестораны, логистика и оптовая торговля.

Трудовые мигранты в РФ

Как сообщал УНИАН, Россия вербует людей по всему миру для работы на заводе по сборке "Шахидов" в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане.

Согласно данным аналитиков, после первоначального фокуса на Африке Россия переключилась на страны Южной и Центральной Америки, превратив программу "Алабуга Старт" в глобальный канал поставки подневольной рабочей силы для нужд оборонно-промышленного комплекса.

Вас также могут заинтересовать новости: