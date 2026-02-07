Бывшая жена Дзидзьо показала архивное фото: как выглядела певица 4 года назад

Slavia сейчас пытается совмещать декрет и певческую карьеру.

Украинская певица и бывшая жена Дзидзьо - SLAVIA - поделилась архивным фото.

Артистка решила в своем Instagram опубликовать два фото и сравнить себя четыре года назад и сейчас. Не секрет, что сейчас Ярослава в декрете, ведь в июне 2025 года родила первенца. На одном кадре исполнительница позирует на камеру в украинском образе в 2022 году, а на другом - в домашней одежде, держа на руках маленького сыночка.

"4 года спустя... Февраль 2022 года и сейчас", - подписала снимки Slavia.

Реакция сети

Подписчики написали слова поддержки звездной маме в комментариях:

"Мамы мы все такие в декрете, а вы - цветочек"

"Вы красавица, и этот период переживают все женщины. Вы отдаете всю себя этому сокровищу"

"Еще красивее, чем раньше! Красота + материнство".

К слову, Ярослава прожила в браке с Михаилом Хомой, более известным как Дзидзьо, 20 лет. Однако в 2020 году пара решила развестись. Через некоторое время артистка начала отношения с бизнесменом Андреем. За него Slavia вышла во второй раз замуж и родила сына Льва.

Напомним, ранее экс-жена Дзидзьо ответила, почему у них не было детей.

