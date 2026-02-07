Старший сын Бекхэмов планирует усыновить ребенка, - СМИ

26-летний мужчина уже готов стать отцом.

Старший сын известной звездной четы Виктории и Дэвида Бекхэмов - Бруклин - после недавнего громкого скандала с родителями сделал новое заявление.

Как пишет издание The Sun, потомок Бекхэмов и его жена Никола Пельтц хотят стать родителями. Однако сейчас пара думает об усыновлении ребенка, потому что модель пока не готова к беременности из-за работы.

"Они понимают, что находятся в невероятно привилегированном положении, и поэтому очень хотят отплатить добром: предложить обездоленному младенцу или ребенку лучшую возможную жизнь. Они много об этом говорили", - подчеркнул инсайдер.

Видео дня

К слову, Бруклин и Никола уже четыре года в браке. Но недавно мужчина рассказал, что его родители якобы годами создавали идеальный образ в прессе и влияли на его выбор в личной жизни. Он утверждает, что это продолжалось с детства и негативно повлияло на его психоэмоциональное состояние. В частности, по его словам, Виктория и Дэвид пытались разрушить брак старшего сына еще до свадьбы, а сама Никола неоднократно подвергалась пренебрежительному отношению со стороны звездной пары.

Напомним, ранее стало известно, что новые фото Николы Пельтц встревожили ее поклонников.

Вас также могут заинтересовать новости: