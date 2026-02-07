Бурштынская ТЭС остановила работу: на Ивано-Франковщине могут ввести жесткие графики

В результате ракетных обстрелов повреждения ТЭС очень серьезные.

В результате атаки россиян Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области получила сильные повреждения и остановила работу. Об этом сообщил мэр Бурштына Василий Андриешин в Facebook.

"В результате ракетных обстрелов повреждения очень серьезные. Станция сейчас на нуле. Как оно будет дальше, еще никто не знает", - сказал он.

Андриешин рассказал, что в Бурштыне сейчас проблемы с отоплением и водой. Воду планируют подавать в течение нескольких часов, а теплоснабжение восстановят только после выяснения ситуации на ТЭС.

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook заявил, что по всей области могут начать действовать графики отключения света, при которых электроснабжение будет доступно только 4−5 часов в сутки. По его словам, такая ситуация может продлиться несколько дней.

Россия ударила по ТЭС в разных регионах Украины - что известно

Напомним, что в ночь на 7 февраля российские оккупанты нанесли массированный удар по Украине. В частности, целями стали тепловые электростанции (ТЭС) в разных регионах страны.

В ДТЭК сообщили, что в результате атаки оборудование ТЭС понесло значительные повреждения. Это не может не отразиться на продолжительности отключений света.

Министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал, что враг ударил по генерации Бурштынской ТЭС и Добротвирской ТЭС. Сейчас по всей территории Украины применены 4,5-5 очередей графиков аварийных отключений, а в восточных и северных областях - специальные графики экстренных отключений.

