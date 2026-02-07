Еврофаны назвали имя своего фаворита Нацотбора на 'Евровидение-2026'

В конкурсе принимают участие 10 исполнителей.

Уже сегодня, 7 февраля, состоится Национальный отбор на международный песенный конкурс "Евровидение-2026". Зрители и жюри выберут артиста, который поедет в мае представлять нашу страну в Австрию. Но накануне шоу еврофаны сделали свои прогнозы относительно возможного победителя.

По данным сайта Eurovisionworld, больше всего они верят в победу Jerry Heil, которая будет выступать с композицией "Catharticus". Она пока возглавляет их рейтинг и имеет 48% голосов. На втором месте оказалась певица Lelėka с песней "Ridnym".

На третьем месте разместилась артистка Monokate, которая ранее уже представляла Украину на международной арене в составе группы "GO_A.

Интересно, что певец KHAYAT, который будет уже в четвертый раз участвовать в Нацотборе, по мнению еврофанов, находится на четвертом месте. В этом году артист представит на конкурсе песню под названием "Герци".

К слову, меньше всего голосов получили певица Valeriya Force и группа "ЩукаРиба".

