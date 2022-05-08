О "бледине" сочиняют стихи, песни и рисуют иллюстрации.

Слово "бледина", которым украинцы называют российские ракеты и воздушные тревоги, внесли в словарь сленга Urban Dictionary.

"Бледина - так украинцы называют воздушную тревогу, которая обычно заканчивается ударами российских крылатых ракет по всей стране. Примерно переводится как "уродливая летающая с**а". Слово возникло в группе волонтеров из Львова и стало де-факто названием российских ракетных атак в украинском Twitter", - говорится в статье.

Словарь предлагает такой контекст для этого слова: "Летит бледина, все в укрытие!".

На сегодня в соцсети Twitter есть тысячи упоминаний слова "бледина". Пользователи сообщают с помощью этого слова о воздушной тревоге, о том, что видели ракету, и, конечно же, шутят о ситуациях, когда воздушная тревога застала их в неудобный момент.

О "бледине" сочиняют стихи, песни и рисуют иллюстрации.

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