Следствие установит, осознанно ли они "работали" корректировщиками для врага.

В Одессе Служба безопасности Украины задержала трех видеоблогеров, которые выложили в интернет материалы о ракетных ударах оккупантов по городу.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Одесской области. Также управление обнародовало видеозапись с признаниями блогеров - двух мужчин и женщины.

"СБУ оперативно установила их и провела соответствующие беседы. Сознательно или бессознательно эти лица поработали корректировщиками для врага - установит следствие", - сказано в сообщении.

СБУ обратилась ко всем гражданам с предупреждением о запрете публиковать данные о перемещении военной техники ВСУ, военных объектах и результатах вражеских ударов. Эти данные используют оккупанты при планировании дальнейших обстрелов.

"Лучше делайте наоборот: передавайте нам сведения о дислокации врага, а украинские военные обеспечат его уничтожения! Наш чат-бот: https://t.me/stop_russian_war_bot", - акцентируют в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 7 мая оккупанты выпустили по Одессе шесть ракет, четыре попали в частное предприятие по производству мебели, две в ВПП аэропорта. В близлежащих домах выбиты окна. По предварительным данным, люди не пострадали.

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