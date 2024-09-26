Загадочный образец назвали "Шеба".

Ученые вырастили трехметровое дерево из таинственного 1000-летнего семени, которое археологи обнаружили в пещере в Иудейской пустыне в конце 1980-х годов, пишет LiveScience.

Отмечается, что для этого исследователям потребовалось почти 14 лет. Загадочный образец назвали "Шеба". Предполагается, что это дерево может принадлежать к вымершему виду, которые несколько раз упоминаются в Библии.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Communications Biology, ученые смогли провести ДНК, химический и радиоуглеродный анализы дерева, что дало новые подсказки о его происхождении.

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В частности, исследователи установили, что найденное семя датируется периодом между 993 и 1202 годами н. э. По их словам, выросшее из него дерево может быть источником библейского "цори" ("бальзам") - смолистого экстракта, связанного с описанным в Библии исцелением.

Указывается, что "Шеба" принадлежит к роду Commiphor из семейства мирровых и ладановых (Burseraceae), которое включает около 200 современных видов растений.

Химический анализ листьев и смолы "Шебы" показал, что дерево богато пентациклическими тритерпеноидами, которые являются биологически активными соединениями с противовоспалительными и противораковыми свойствами. Согласно исследованию, листья и стебли также содержат много сквалена - натурального маслянистого вещества с антиоксидантными и смягчающими кожу свойствами.

Напомним, ранее УНИАН писал, что ученые плетут искусственную паутину, которая сможет лечить хронические раны.

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