Для идеального приготовления необходимо знать, сколько жарить куриную печень и какие специи в нее добавлять.

На любой кухне будут полезны знания, как жарить куриную печень. Если ее правильно приготовить, она будет нежной, сочной и без капли горечи.

Как вкусно приготовить куриную печень - рецепт

Чтобы приготовить куриную печень, вам понадобятся:

упаковка куриной печени;

три луковицы;

два зубчика чеснока;

четыре столовые ложки сметаны;

две столовые ложки воды;

одну чайную ложку горчицы;

специи.

Нарезаем печень на кусочки и удаляем все лишнее. Откидываем ее на дуршлаг и промываем. Когда стечет вся вода, поместите субпродукты в миску и залейте кипятком. Оставляем на три минуты и в это время нарезаем луковицы на тонкие полукольца. Обжариваем их до мягкости и золотистости, приправляем по вкусу, добавляем мелко порезанный чеснок и готовим еще немного.

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С печенки сливаем жидкость и помещаем субпродукты в сковородку. Тушим около пяти минут, накрыв крышкой. Смешиваем сметану и горчицу. Если соус будет слишком густым, то разбавляем водой.

Переливаем его на сковородку и доводим до кипения. После этого уменьшаем огонь до минимума у тушим еще около десяти минут. Когда блюдо приготовится, попробуйте его на вкус и при необходимости дополнительно приправьте.

Что нужно сделать, чтобы печень была мягкой при жарке

Не все знают, зачем заливать куриную печень молоком, хотя этот распространенный лайфхак сделает этот субпродукт более нежным, менее горьким и даже устранит любые неприятные запахи.

Отдельно рассмотрим, какие специи любит куриная печень:

паприку;

куркуму;

имбирь;

тимьян;

розмарин;

соль;

перец.

Они добавят особый аромат и сделают ее более аппетитной. Когда нужно солить куриную печень при жарке? Ее добавление перед термической обработкой предотвратит пересушивание продукта.

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