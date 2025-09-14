Пять главных правил оптимальной обрезки гибискусов

Гибискусы обрезают осенью, пока они не начали выпускать новые побеги. Но подготовиться важно уже сейчас.

Пока отцветают кусты гибискуса, самое время запланировать будущую обрезку и определиться с формой куста. Правила оптимальной обрезки, которые позволят вам всегда быть с цветами, собрал сайт The Spruce.

Первое правило заключается в том, что лучше всего гибискусы обрезать в конце зимы или ранней осенью, пока продолжается состояние покоя. Это позволяет избавиться от болезненных побегов, а также не даст потерять цветочные почки - они еще не сформировались к тому времени.

Второе правило: не допускать загущения взрослых кустов, вовремя убирая ветки в середины. Так там будет циркулировать воздух и куст не будет хвалиться.

Как известно, гибискусы цветут на молодых побегах текущего года. Поэтому здесь вступает в силу третье правило - важно вовремя подрезать старые побеги, чтобы стимулировать образование новых. Если куст совсем не обрезать, цветов будет много, но они будут мелкими. Обрезка стимулирует появление крупных цветов.

Четвертое правило касается осмотра веток перед обрезкой. Осмотрите ветку, и вы увидите на ней маленькие бугорки (узлы). Нужно оставить два или три узла, которые расположены ближе всего к центру растения, и удалить остальные ветви. Срез делайте под углом 45 градусов и чуть выше узла, обращенного наружу.

Наконец, важное пятое правило говорит, что надо заострить секатор перед началом формирования куста. Неострый инструмент повредит ветви и растение может заболеть.

Напомним, что обрезка гибискуса зависит от его вида. Некоторые следует обрезать ровно землей, оставляя на зиму именно корни. Но это касается только тех видов, которые не выдерживают морозов. Другие гибискусы нуждаются в отдельной схеме обрезки.

