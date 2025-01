Женщина на 30 дней заменила кофе чаем матча - и почувствовала несколько положительных изменений в организме.

Журналистка Алекса Меллардо на 30 дней кофе заменила чаем матча. После этого она почувствовала удивительные изменения в организме, о которых рассказала на страницах издания Eat This Not That.

По словам Меллардо, кофе был ее любимым горячим напитком много лет, однако после того, как она начала пить матча, очень быстро адаптировалась к его "сливочному вкусу".

Тем, кто не слышал о матча, журналистка объяснила, что это измельченный японский зеленый чай, который можно готовить на воде или на молоке. Его можно употреблять горячим или холодным.

Меллардо говорит, что пила две чашки кофе каждый день: одну утром, а другую днем. А однажды заменила их на чай матча. И за 30 дней употребления этого напитка почувствовала важные изменения в организме, о которых решила рассказать.

1. Матча обеспечивает мощный заряд энергии, но от нее не бывает дрожи рук, как от кофе

Автор публикации отметила, что ее самая большая претензия к кофе - это так называемая кофейная дрожь. Говорит, кофеин для бодрости утром и после обеда очень важен, но каждый раз после выпитой порции кофе появлялись дрожь рук и беспокойство. Когда же она перешла на чай матча, эти проявления исчезли, а заряд энергии от выпитого был не меньше.

"Кофеин в чае матча повышает энергию медленнее и достигает максимального уровня в организме примерно за 30 минут, что идеально подходит для многих людей, которые, как правило, испытывают дрожь от кофе, а также для тех, кто ищет заряд с помощью меньшего количества кофеина", - процитировала автор медицинских экспертов Тамми Лакатос Шеймс и Лисси Лакатос.

2. Матча вкуснее, чем кофе

Меллардо советует время от времени пересматривать старые привычки. Она так сделала с кофе и, говорит, теперь рада, что "приняла матча в свою жизнь", и что теперь предпочитает его "натуральный вкус", а не вкус кофе.

Автор объясняет, что очень долго пила кофе, и поэтому, наверное, перестала тонко чувствовать его вкус. Возможно, это произошло и из-за того, что из соображений здорового образа жизни перестала добавлять в напиток подсластители и сливки.

"Порошок матча имеет естественный землистый вкус. Я просто смешала немного горячей воды и миндального молока, чтобы придать матча гладкой кремовой текстуры. Было такое ощущение, будто я просыпаюсь от особого вкуса, а не просто употребляю кофеин", - описала она свои впечатления.

3. Матча полезна для здоровья

Одна из главных причин, почему журналистка решила попробовать пить матча, - это польза для здоровья. Этот порошкообразный зеленый чай, по ее словам, содержит эпигалокатехин галлат - соединение, которое уменьшает воспаление, снижает уровень кортизола и способствует потере веса. Матча также защищает клетки от повреждений, предотвращает некоторые заболевания.

В противовес матче о пользе кофе есть противоположные мнения. Однако точно известно, пишет Меллардо, что кофе содержит больше кофеина, чем матча, а некоторые исследования показывают, что большее количество кофеина может вызвать бессонницу, тревогу и беспокойство.

Кроме того, людям, которым трудно контролировать артериальное давление, следует воздержаться от потребления кофе.

4. Пить матча - это здоровая привычка

Здоровые привычки должны быть легкими, приятными и устойчивыми, пишет Меллардо. По ее мнению, такой привычкой для нее стала матча.

"Она обеспечила именно то, что я искала в своем любимом горячем напитке: комфорт, энергию и множество преимуществ для здоровья. Тот факт, что мне нравится ее вкус, является дополнительным бонусом, поскольку это поможет сделать эту здоровую привычку более устойчивой в долгосрочной перспективе", - отметила автор.

Ранее УИНАН рассказывал, какой чай повышает иммунитет. Травяные чаи приносят не только успокоение и расслабление в конце напряженного дня, но и повышают иммунитет. В них много витаминов, минералов, антиоксидантов, полифенолов, которые помогают поддерживать функцию иммунных клеток, утверждают сертифицированный диетолог Кристен Каплан и диетолог и травник Рэйчел Миллер.

Специалисты назвали следующие 5 самых полезных чаев: моринга, куркума, зеленый чай, шиповник и бузина.

