Эксперты выбрали три страны с лучшими пенсионными системами.

Переезд в другую страну для выхода на пенсию требует тщательного изучения и планирования с учетом социального обеспечения, здравоохранения и финансов.

Три страны доминируют в глобальном индексе Mercer CFA Institute с 2021 года. - Исландия (средний балл 84,6), Нидерланды (средний балл 84,4) и Дания (средний балл 81,8). Эти страны считаются обладателями лучших пенсионных систем за последние три года.

"Все три страны имеют крупные отраслевые фонды с установленными взносами работников и работодателей. Они имеют обязательные или квазиобязательные схемы. Эти страны выигрывают от эффекта масштаба по сравнению с более раздробленными рынками, такими как Великобритания, в сфере трудовых пенсий", - сказала CNBC Эймир Уолш, руководитель отдела инвестиций и благосостояния компании Mercer.

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В этом году Нидерланды получили наивысшее общее значение индекса (85,0) благодаря хорошим льготам, сильной базе активов и разумному регулированию, в то время как такие популярные европейские страны, как Испания, Италия и Хорватия, столкнулись с некоторыми недостатками.

Индекс Mercer состоит из трех подкатегорий, по которым оценивается пенсионная система: достаточность, устойчивость и целостность.

Доход

Ключевой целью любой пенсионной системы должно быть обеспечение адекватного дохода для пенсионеров. Способность правительств создавать стимулы для людей со средним доходом откладывать деньги на пенсию играет важную роль.

Согласно рейтингу Mercer, ключевое значение имеет также структура плана выплат, а также то, могут ли работники продолжать начислять пособия, когда они временно не работают, по уходу за ребенком или по болезни.

Португалия заняла первое место по этому показателю, получив в последнем отчете Mercer 86,7 балла, благодаря своей государственной пенсионной системе. Нидерланды заняли второе место, получив 85,6 балла. Обе системы предусматривают минимальный размер пенсии, что позволяет создать сеть даже для самых малообеспеченных слоев населения. Самую низкую оценку в Европе получила Польша, которая заняла 31-е место в мире с результатом 59,8 балла.

Португалия также была названа лучшей европейской страной для выхода на пенсию по версии компании Moving to Spain, специализирующейся на переездах. В июньском отчете она проранжировала европейские страны по нескольким факторам, таким как визы, пляжи, безопасность и цены на жилье.

Еще один список от компании по управлению благосостоянием Blacktower, опубликованный в 2021 году, включает в себя гораздо большее количество европейских стран и ставит Беларусь на последнее место по нескольким ключевым факторам.

Целостность

Пенсионные планы, финансируемые частным сектором, также играют важную роль в стабильности пенсионной системы страны. Индекс Mercer оценивает, приносят ли частные пенсионные планы в странах достаточную прибыль их участникам и достаточно ли доверия к этим программам со стороны общества.

Финляндия получила лучший балл за целостность пенсионной системы с показателем 90,9 в 2023 году. Бельгия заняла второе место с показателем 88,2 балла, а Нидерланды - третье место с показателем 87,7 балла. Худший показатель в Европе у Франции - 54,4 балла. Примечательно, что США также оказались значительно ниже среднемирового уровня, набрав в этой категории 59,5 балла.

Финляндия также признана "счастливым местом" для выхода на пенсию согласно индексу Natixis. Несмотря на то, что Финляндия не вошла в десятку лучших стран по общему рейтингу Natixis, она уже пять лет подряд лидирует в категории "качество жизни" по версии инвестиционного банка. Высокий показатель счастья, высокое качество воздуха, воды и санитарии, а также биоразнообразие - вот основные факторы, обеспечивающие Финляндии первое место.

Норвегия заняла первое место в индексе Natixis на 2023 год, сохранив свои позиции и получив общий балл 83. Швейцария занимает второе место в общем индексе и лидирует в категории "Финансы на пенсии".

Устойчивость системы

По мнению Mercer, экономический рост страны в долгосрочной перспективе также играет решающую роль, поскольку это напрямую влияет на количество людей в рабочей силе и количество денег, откладываемых на пенсию. Кроме того, на устойчивость пенсионной системы влияет объем долга страны и количество государственных средств, которые она тратит на пенсии.

Исходя из этих факторов, Исландия имеет самую устойчивую систему в Европе с рейтингом 83,8. Сразу за ней следуют Дания и Нидерланды с 82,5 и 82,4 баллами соответственно. Самый низкий показатель в Европе у Италии - 23,7, за ней следует Испания с показателем 28,5.

Однако Уолш из Mercer отметил, что есть факторы, которые не учитываются в индексе, и которые все еще могут сделать такие страны, как Италия и Испания, популярными местами для пенсионеров.

Помощь пенсионерам Украины - последние новости

В августе 2023 года Всемирная продовольственная программа ООН перечислила дополнительные средства пенсионерам в регионах, наиболее пострадавших от войны.

23 августа стало известно о том, что стартовала инициатива ООН по сбору 268 миллионов долларов для поддержки Украины во время отопительного сезона.

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