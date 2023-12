В частности, нужно увеличить потребление белка и практиковать контроль порций.

Похудение может оказаться непростой задачей, и, как показывает опыт, избавиться от жира на животе труднее всего.

Опытные диетологи поделились эффективными привычками питания, которые могут помочь избавиться от жира на животе, особенно появляющегося с возрастом, пишет Eat This, Not That.

Жир на животе - как избавиться

Вот, что советуют диетологи:

Ешьте больше продуктов, богатых клетчаткой

Диетолог Мэри Сабат призывает людей увеличивать потребление клетчатки, когда они хотят улучшить свое здоровье по мере взросления. Продукты, богатые клетчаткой, могут творить чудеса с вашим здоровьем с возрастом, в том числе снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака, а также способствовать снижению веса и снижению жира на животе.

Увеличьте потребление белка

По словам диетологов, потеря жира на животе с возрастом практически невозможна без достаточного уровня белка в ежедневном рационе (источники нежирного белка - рыба, птица, тофу и бобовые).

Ешьте больше полезных жиров

Диетолог Мэри Сабат говорит, что добавление источников полезных жиров также может оказать значительное влияние на снижение веса:

"Эти жиры могут помочь стабилизировать уровень сахара в крови, предотвращая выбросы инсулина, которые вызывают накопление жира вокруг живота".

Ограничьте потребление ультраобработанных продуктов питания

Продукты, подвергшиеся ультраобработке, часто содержат чрезвычайно много сахара, вредных жиров и натрия.

"Это может способствовать чрезмерному потреблению калорий и задержке воды, что может привести к вздутию живота и увеличению жира", - отметила диетолог.

Придерживайтесь сбалансированной диеты

Такая диета помогает обеспечить необходимые питательные вещества и предотвращает чрезмерное потребление какого-либо одного типа продуктов, заявила специалист.

Практикуйте контроль порций

Качество еды имеет решающее значение для улучшения здоровья с возрастом, но Сабат также рекомендует сосредоточиться и на размерах порций:

"Будьте внимательны к размерам порций, потому что с возрастом ваш метаболизм имеет тенденцию замедляться. Значит, важно есть меньшими порциями, чтобы избежать избыточного потребления калорий".

Избегайте избытка сахара

Диетолог Моргин Клэр заявляет, что отказ от сахара или снижение его потребления - один из лучших способов избавиться от жира на животе с возрастом.

Отслеживайте калории

Еще один совет, который Клэр дает тем, кто пытается избавиться от жира на животе по мере взросления, - попробуйте отслеживать свои калории в течение дня.

Перейдите на цельнозерновые продукты

Возможно, пришло время отказаться от белого хлеба и рафинированных углеводов, если вы пытаетесь похудеть в этом году, отметила диетолог Элизабет Уорд.

И последний совет - употребляйте большую часть калорий до ужина, не наедайтесь на ночь.

