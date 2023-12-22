Старайтесь перекусывать здоровой пищей.

Рождество и Новый 2024 год не за горами. И, конечно же, многие в этой праздничный период будут баловать себя вкусными блюдами и напитками. Эксперт по фитнесу назвал эффективные способы, как избежать набора веса в праздники, пишет healthshots.com.

Запомните эти несколько советов:

часто гуляйте (постарайтесь оставаться активными в предновогодний период; ходите пешком как можно больше);

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измените свой график (постарайтесь выделить немного времени на фитнес, даже если это 30-минутное занятие);

носите с собой эспандер (в отличие от гирь, эспандеры легко носить с собой, они помогают оставаться активными);

сбалансируйте питание (вам не обязательно отказываться от вкусной еды во время отпуска, но баланс – это ключ к сохранению формы);

перекусывайте здоровой пищей, когда это возможно (берите с собой для перекусов несколько орехов или фруктов).

Ранее УНИАН писал, что диетологи назвали 10 овощей для похудения.

Кроме того был назван и лучший продукт для правильного похудения.

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