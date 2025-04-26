Есть несколько важных признаков, которые свидетельствуют о том, что растению требуется "переселение".

Орхидеи требуют несколько иного ухода, чем другие комнатные растения, ведь этот вазон деликатный, и поэтому важно знать, как его пересаживать, чтобы не повредить листья и корни, пишет bhg.

Отмечается, что орхидеи следует пересадить в горшок сразу после того, как их приобрели, а затем это делать раз в год или в два года. Причем пересаживать растение нужно до завершения цикла цветения. Поскольку большинство орхидей цветет в первой половине года, то поздняя весна или начало лета, как правило, - безопасное время для пересадки.

Какие признаки того, что орхидею нужно пересадить

Как и многие комнатные растения, орхидеи со временем перерастают свои горшки или становятся настолько большими, что начинают перегружать емкости. Не волнуйтесь: активный рост орхидеи означает, что растению комфортно. Однако даже при этом есть несколько важных признаков, свидетельствующих о том, что пришло время пересадить орхидею.

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Орхидея переросла горшок

Если вы заметили белые корни, прорастающие через дренажные отверстия горшка, это явный признак того, что орхидея стала слишком большой для своего контейнера. Так же, если корни заполняют все пространство и толкают растение наружу из горшка - это еще один сигнал о необходимости пересадки орхидеи в больший горшок.

Корневой системе стало тесно

Еще один признак - если корни вашей орхидеи сильно перепутались и образуют плотный клубок. Хотя для орхидеи естественно иметь немного переплетенные корни, корневая система не должна выглядеть чересчур узловатой. Если корни плотно сжаты - растению нужна пересадка.

Состояние почвы

Последний фактор, который стоит учесть, - это качество почвы в горшке. В отличие от обычного грунта для комнатных растений, субстрат для орхидей состоит преимущественно из крупных фрагментов, таких как кусочки коры и мох сфагнум, обеспечивающих хороший дренаж.

Когда же эти крупные частицы начинают разрушаться и превращаться в более мелкие, субстрат уплотняется и теряет свои дренажные свойства. В таком случае орхидею нужно пересадить в свежий субстрат, чтобы корни оставались здоровыми.

Как пересадить орхидею

Примерно за день до пересадки орхидеи хорошо полейте ее. Это поможет растению справиться со стрессом. Непосредственно перед пересадкой помойте руки и простерилизуйте секатор или ножницы, чтобы избежать распространения болезней между растениями.

Что вам понадобится

- Секатор или ножницы

- Совок для почвы

- Чистый контейнер с дренажным отверстием

- Пакетик для орхидей в горшках

Шаг 1

Осторожно вытащите орхидею из горшка, захватив ее как можно ближе к корням. Не выдергивайте растение за один листок - так можете его травмировать.

Шаг 2

Осмотрите внимательно корни и осторожно удалите гнилые и мертвые части. Обращайте внимание на мокрые, сморщенные, коричневые или черные корни. При этом используйте ножницы или секатор.

Шаг 3

Поместите орхидею в новый горшок - основание листьев должно располагаться примерно на дюйм ниже края контейнера.

Шаг 4

Насыпьте почвенной смеси в горшок, постукивая им по столу или другой плоской поверхности, чтобы кора или мох равномерно рассыпались вокруг корней. Добавляйте субстрат, пока он полностью не покроет корни.

Шаг 7

Крепко прижмите верхнюю часть горшка, чтобы убедиться, что орхидея хорошо закрепилась.

Шаг 8

Хорошо полейте свою только что пересаженную орхидею.

Как ухаживать за орхидеей после пересадки

После этого ухаживать за орхидеей, как и раньше. Убедитесь, что вы она получает яркий непрямой свет и воду. Вероятно, год-два вашему растению не понадобится пересадка.

Ранее УНИАН писал о рецепте раствора для полива орхидей. Эксперт по комнатным растениям Софи Харрис рассказала, что именно банановая вода помогла ей справиться с нецветением орхидей. Однако она предупредила, что такое средство следует использовать только раз в месяц.

По словам эксперта, чтобы приготовить банановую воду для орхидей, нужно замочить кусочки кожуры банана в воде на несколько дней. После этого процедить ее и использовать для полива растений.

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