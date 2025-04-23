Для такого раствора понадобится всего два ингредиента.

Орхидеи являются замечательными комнатными растениями, которые могут прожить много лет, если их правильно поливать и давать им достаточно света. Однако цветы могут не цвести по многим причинам, поэтому эксперты обычно советуют много методов, как это исправить, пишет Express.

В частности эксперт по комнатным растениям Софи Харрис рассказала, что именно банановая вода помогла ей справиться с нецветением орхидей. Однако она предупредила, что такое средство стоит использовать только раз в месяц.

"Хотя некоторые люди считают, что ее (банановой воды - УНИАН) слегка сладковатый запах привлекает вредителей, я никогда не сталкивалась с такой проблемой и использую ее лишь понемногу за раз, пока она не впитается в корни", - заверила Харрис.

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Как приготовить банановую воду?

По словам эксперта, чтобы приготовить банановую воду для орхидей, нужно замочить кусочки кожуры банана в воде на несколько дней. После этого процедите ее и используйте для полива растений.

"Вы также можете растереть банановую кожуру в порошок и использовать его в воде или даже сварить кожуру, но я считаю, что замачивание - самый простой метод. Моя орхидея любит банановую воду, и она постоянно цветет с тех пор, как я начала подкармливать ее ею", - заметила Харрис.

Автор материала добавила, что воду из банановой кожи также можно использовать для подкормки помидоров, лилий мира и роз.

"Это помогает избежать пищевых отходов, но банановые шкурки также прекрасно подходят для компоста. Если у вас нет под рукой банановой кожуры, прекрасно подойдет рисовая вода, которая обеспечит питательными веществами. Используйте ее экономно и не слишком много за один раз, иначе ваша орхидея может заболеть корневой гнилью", - предупредила Харрис.

Другие советы по уходу за орхидеями

Ранее эксперты назвали два лучших способа полива орхидей. По их словам, речь идет о методе кухонной раковины, а также полив орхидеи с помощью лейки или пульверизатора.

Также эксперты ответили, действительно ли рисовая вода полезна для орхидей. Специалисты предупреждают, что важно использовать такую воду осторожно, чтобы избежать каких-либо негативных последствий.

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