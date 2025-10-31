Убедитесь, что ваша столешница чистая и на ней нет лакомств, крошек или кошачьего корма.

Кошки обычно лазают везде, куда могут дотянуться, включая кухонные столешницы. Однако это негигиенично, а также опасно для них и для вас. Так, кошки могут ходить по горячей плите, есть токсичные для них остатки еды, глотать чистящие средства или переносить бактерии с лотка на поверхности ваших продуктов.

К счастью, приучить кошку держаться подальше от столешниц — простая задача, требующая терпения и последовательности, пишет Catster. Вот 5 простых шагов, которые помогут избавить кошку от этой привычки.

1. Добавьте отпугивающее средство

Наклейте на край столешницы липкую двустороннюю липкую ленту, чтобы кошки не прыгали. Кошкам не нравится ощущение липкой ленты на лапах, и это будет сильным отпугивающим средством. Другой вариант — гофрированная алюминиевая фольга.

2. Сделайте столешницу менее привлекательной

Если вы оставите миску с едой на столешнице, позволите ей пить из-под крана или разбрасываете еду повсюду, ваша кошка решит, что столешница — подходящее для неё место. Убедитесь, что ваша столешница чистая и на ней нет лакомств, крошек или кошачьего корма.

3. Начните дрессировку с помощью кликера

Такие устройства широко доступны в зоомагазинах и работают по простой схеме: после звука кликера кошка получает лакомство, формируя положительную ассоциацию со звуком и вознаграждением.

Как только у кошки появится эта связь, она начнет ассоциировать звук кликера с хорошим поведением и вознаграждением.

4. Используйте кликер для подкрепления хорошего поведения кошки

Если ваша кошка остаётся на полу или на полке, но не на кухонном столе, щёлкните кликером и подкрепите это поведение. Ваша кошка с большей вероятностью выберет те места, которые принесут ей положительный результат в будущем.

5. Приучите кошку использовать альтернативные варианты

У вас должно быть лазательное дерево или кошачья башня, чтобы кошка могла лазить и прыгать. Используйте эту мебель, чтобы научить кошку прыгать самостоятельно. Обязательно поощряйте такое поведение.

