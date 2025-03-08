Это не распространяется на учения, которые решено провести в 2025 году.

США уведомили своих союзников по НАТО о намерении прекратить участие в планровании будущих военных учений в Европе. Об этом сообщает шведское издание Expressen, ссылаясь на свои источники.

При этом, по данным источников Expressen, американский запрет не распространяется на учения, которые решено провести в 2025 году.

"Речь идет об учениях, которые в настоящее время находятся на "чертежной доске", то есть немного дальше, – говорит один из источников.

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Если это заявление останется в силе, то Швеция и другие страны НАТО будут вынуждены планировать учения без американского участия или с участием лишь небольших американских подразделений, отмечает издание.

"Если вы не практикуетесь, ваши шансы на эффективность в случае, если вам придется сражаться вместе, уменьшаются", – говорит экс-подполковник Йоаким Паасикиви.

Он отметил, что совместные учения служат двум целям.

"Частично вы тренируетесь на соответствующей местности, обычно там, где есть снег, холод, сырость и сложные условия. Отчасти вы узнаете друг друга, что не менее важно. Речь идет не о единых методах, а о взаимопонимании. Если вы не практикуетесь, ваши шансы на эффективность в случае совместного боя снижаются", - подчеркнул он.

США уходят от НАТО

Ранее СМИ сообщали, что Дональд Трамп рассматривает идею изменения формата участия США в Альянсе, в том числе отказа от обязательной защиты союзников в случае нападения на них.

Так, США могут отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону.

Трамп также рассматривает возможность изменения политики, при котором США могут решить отдать приоритет военным учениям с членами НАТО, которые тратят определенный процент своего ВВП на оборону.

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