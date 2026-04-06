Лидеры, пророки и бизнесмены: 5 самых могущественных дат рождения

Власть – это не только деньги или высокий пост.

Власть часто воспринимается только как социальная или денежная, но по определению "власть – это свобода действовать определенным образом или способность влиять на других, настраивая их на свои мысли или действия". По этой причине власть может проявляться во многих формах.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

У каждого есть доступ к определенному типу власти, но некоторые из нас лучше других осведомлены о том, как ее обуздать и куда направить, пишет Parade.

Какие даты рождения излучают власть, по мнению экспертов

Читайте далее, чтобы узнать, какие 5 дат рождения считаются самыми могущественными согласно нумерологии и астрологии. Месяцы рождения в расчет не принимаются.

Рожденные 1-го числа: власть лидерства

Те, кто родился 1-го числа любого месяца, естественным образом приковывают к себе внимание, и люди мгновенно замечают их, когда они входят в комнату. Находясь под управлением Солнца, они обладают сияющей аурой, которая вызывает восхищение у окружающих. Рожденные 1-го числа владеют силой лидерства, которую они могут использовать профессионально или социально, поскольку обладают редкой способностью вовлекать людей в свою орбиту и направлять их к конкретной цели.

Будучи творческими свободными духом личностями, рожденные в этот день используют свою личную власть, чтобы открывать и прокладывать новые видения и пути. Им нужна свобода для передвижения, игры и экспериментов, освещающая ранее невидимые возможности. Таким образом они прокладывают путь для других, мотивируя их экспериментировать с собственной свободой и творчеством.

Рожденные 8-го числа: деловая власть

На первый взгляд те, кто родился 8-го числа любого месяца, могут показаться серьезными и незаинтересованными во власти. Но на самом деле они не спускают глаз с приза! Находясь под управлением сурового Сатурна, они не гонятся за внешними эффектами – вместо этого ими движут долгосрочные планы и действия. Их власть проявляется как деловая хватка, которую они проявляют с мужеством, творчеством и оригинальностью.

Важно отметить: хотя некоторым рожденным 8-го числа может потребоваться некоторое время, чтобы найти свою страсть или путь, как только они это сделают, они остаются сосредоточенными на своих целях. Их здравое профессиональное суждение завоевывает им последователей, помогая им подниматься до властных позиций в своих отраслях. Очень часто они становятся менеджерами, директорами и даже владельцами собственных компаний, всегда проявляя настойчивость перед лицом трудностей.

Рожденные 18-го числа: социальная власть

Нумерологически те, кто родился 18-го числа любого месяца, вибрируют с числом 9, которым управляет планета Марс. Астрологически Марс является синонимом действия, резко наполняя этих уроженцев энергией. Эти люди притягивают социальное внимание и обладают острыми лидерскими способностями.

Прямолинейные и харизматичные, они могут находить общий язык с людьми из всех слоев общества, что делает их близкими народу. Эта способность понимать самых разных людей часто продвигает их на позиции социальной власти, сплачивая группы вокруг коллективной цели. И что самое лучшее? Эти люди неутомимы в преследовании своих социальных целей, всегда проявляя обновленную энергию для защиты своей семьи, друзей и общества.

Рожденные 25-го числа: духовная власть

Как упоминалось ранее, власть проявляется по-разному, и для тех, кто родился 25-го числа любого месяца, эта власть является духовной. Сокращаясь до 7, число 25 отвечает Нептуну – планете, управляющей всем неосязаемым: духом и эфиром. Рожденные в этот день могут понимать энергию, стоящую за всем сущим, – мощная способность, которая дает им верное суждение при движении по миру.

Они практичны, но также связаны с высшей силой благодаря гораздо более разностороннему взгляду на мир. Они могут видеть и чувствовать то, чего не могут другие, и нет власти лучше этой. У этих людей мы учимся тому, что духовная власть, которую часто понимают неправильно и игнорируют, также укоренена в сострадании, любви и единстве.

Рожденные 31-го числа: кармическая власть

Числа наполнены символизмом, и 31-е число уникально, так как это самая высокая дата, в которую может родиться человек. Те, кто входит в мир в этот день, одарены кармически, так как их души достигли конца долгого духовного пути. Их основная цель – закончить работу, начатую в предыдущих жизнях; они здесь, чтобы закрыть цикл.

Их власть проявляется кармически, заставляя их работать сверхурочно, чтобы расставить всё по местам и выполнить выбранное предназначение. Астрологически число 31 сокращается до 4 – числа, которым управляет Уран, великий пробудитель, помогающий им получить доступ к своей гениальности и, наконец, завершить миссию своей души. Люди, рожденные 31-го числа, обладают глубоким влиянием.

