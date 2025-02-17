Вкус овсянки зависит от вида крупы, способа приготовления и того, что вы в нее добавите.

Овсяная каша считается частью сбалансированного питания, поэтому уметь вкусно ее приготовить - это залог того, что это блюдо не исчезнет из вашего рациона. В зависимости от вида крупы, существуют разные способы варки каши, пишет martha stewart.

Для приготовления овсянки можно использовать такие виды зерна, как цельный овес, обработанный овес и овес быстрого приготовления.

Цельный овес получают путем разделения цельной овсяной крупы на две или три части с помощью стального лезвия. Такая крупа меньше всего поддается обработке и поэтому готовится дольше всего. Впрочем, полученная консистенция более сытная и приятная для жевания, чем, скажем, овсянка быстрого приготовления.

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Обработанный овес изготавливается путем пропаривания овсяной крупы. В процессе удаляется шелуха, поэтому каша из этой крупы готовится быстрее. Но она все еще имеет приятные текстуру и аромат.

Овес быстрого приготовления очищен от шелухи, обработан паром, расплющен и высушен. Также он больше измельчен, поэтому быстро готовится и имеет достаточно мягкую и однородную текстуру.

Издание привело 7 способов приготовления овсяной каши из этих сортов крупы.

1. Овсянка на плите

Это самый распространенный способ приготовления овсяной каши. Для нее можно использовать любой тип овса, но из цельного каша получится идеально сытная.

Для лучшего вкуса можно добавить немного коричневого сахара, корицы, мускатного ореха, имбиря. Сгодятся фрукты (свежие, сушеные, приготовленные на гриле или из компота), кленовый сироп, орехи, семечки, тертый кокос.

2. Соленая овсяная каша

Вместо сахара и корицы можно добавить немного тертого сыра чеддер или другого, а сверху положить хрустящие кусочки бекона или поджаренные помидоры черри. Также кашу можно подать с яичницей или яйцом-пашот и свежей зеленью.

3. Мюсли

Мюсли, или хлопья для завтрака, часто готовят с орехами, семечками, сухофруктами. Для приготовления блюда подойдут молоко или греческий йогурт.

4. Запеченная овсяная каша

Достаточно соединить все в форме для запекания и поставить в духовку. Блюдо будет готово примерно через 30 минут. Сверху можно положить замороженных ягод - они растают в овсянке, пока она будет запекаться.

5. Овес на ночь

Залейте хлопья на ночь молоком - и к утру получите готовый завтрак. Овес впитает молоко и станет кремовым.

6. Парфе

Хлопья соедините с йогуртом, свежими фруктами, орехами и семенами.

7. Смузи

Немного овсянки быстрого приготовления можно добавить в смузи. Оно станет богаче белком и клетчаткой. Попробуйте совместить бананы, ананасы и манго или выберите что-то более сладкое, например шоколад и ореховое масло.

Правильный способ приготовления овсяной каши

1. Какой бы вид овса вы ни выбрали, способ приготовления одинаковый.

2. Смешать в кастрюле жидкость (воду, молоко или его заменитель) и овес.

3. Довести до кипения, затем уменьшить огонь.

4. Варить, пока овес не станет мягким, а каша - кремовой.

5. Добавить сахар, специи или что-либо другое.

Для каждого вида овса нужно разное количество жидкости и время приготовления.

Цельный овес: 1 часть крупы на 3 части жидкости. Варите от 20 до 30 минут.

Обработанный овес: 1 часть овса на 2 части жидкости. Варить от 10 до 15 минут.

Овес быстрого приготовления: 1 часть овса на 2 частями жидкости. Варить примерно 5 минут.

Ранее УНИАН рассказывал, как правильно приготовить овсянку по рецепту британского шеф-повара Эйприла Блумфилда.

Чтобы приготовить овсяную кашу с идеальной текстурой, шеф-повар советует смешать два разных типа крупы, например резаную и плющеную. В своем рецепте английской каши Блумфилд использует равные пропорции плющеного и нарезанного овса для создания идеальной текстуры.

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