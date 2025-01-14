Чтобы приготовить вкусную овсяную кашу, шеф-повар советует смешать два разных вида крупы.

Причиной того, что овсяная каша многим не нравится, может быть неумение ее вкусно приготовить. Обычно, когда ее варят, используют только один вид крупы. А британский шеф-повар Эйприл Блумфилд предлагает совместить два разных вида овса, говорится на страницах Parade.

Чтобы приготовить овсяную кашу с идеальной текстурой, шеф-повар советует смешать два разных типа крупы: резаную и плющеную. Ведь текстура овсянки - слишком мягкая или слишком густая - зависит от того, как обработан овес.

Блумфилд объяснил, чем отличаются эти виды крупы. В резаной крупе зерна разрезаны на две или три небольшие части. Они долго готовятся, но имеют приятную и сытную текстуру.

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Плющеный овес - это зерна, обработанные паром, расплющенные и высушенные. Они быстрее готовятся, и эти хлопья при варке становятся очень мягкими.

В своем рецепте английской каши Блумфилд использует равные пропорции плющеного и нарезанного овса для создания идеальной текстуры. Соотношение жидкости к овсу должно быть 3:1. Повар советует использовать смесь молока и воды 1:1.

Молоко и воду нужно вскипятить в кастрюле на среднем огне, добавить овес и варить. Кашу следует часто перемешивать - пока нарезанный овес не станет мягким. Это должно занять примерно 20 минут.

Когда каша будет готова, Блумфилд советует приправить ее солью по вкусу, а также добавить любимые начинки.

Ранее УНИАН рассказывал, что такое кочанная каша. В Полтавской области готовят питательное и сытное блюдо со сложным рецептом. Техника приготовления такой крупы достаточно трудоемкая, зато вкус не забудется никогда.

Качанка, или качанная каша - это пшено в смеси яиц и муки. Чтобы зерно равномерно покрылось тестом и получилось круглой формы, его долгое время катают или трясут. Готовую крупу варят на курином бульоне. Появился этот рецепт примерно 300 лет и готовился лишь по важным поводам.

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