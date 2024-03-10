К плюсам овсянки часто относят ее влияние на уровень сахара в крови.

Овсяная каша является одним из самых популярных вариантов завтраков в мире. Ее быстро готовить, легко комбинировать с различными фруктами, йогуртом, орехами и другими добавками. Но так ли она полезна на самом деле?

Как и у любого продукта, у овсянки есть свои плюсы и минусы. В частности, она может способствовать снижению веса. Это объясняется тем, что в каше много клетчатки, которая замедляет пищеварение, соответственно человек дольше остается сытым. В обзоре за 2023 год, опубликованном в журнале Current Nutrition Reports, указано, что многочисленные клинические исследования показали, что овес играет роль в профилактике ожирения и снижении массы тела.

Кроме того, овсяная каша поможет снизить уровень "плохого" холестерина. Food & Function отмечает, что фитостеролы, фенольные соединения и т.д. являются питательными веществами овса, которые могут иметь прямое или косвенное влияние на уровень холестерина.

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К плюсам овсянки также часто относят ее влияние на уровень сахара в крови. Однако есть и ряд минусов, которые доказывают, что это не самый идеальный вариант завтрака на каждый день.

Многие люди, которые часто употребляют овсянку, сталкиваются со вздутием. Особенно это касается "новичков", поэтому диетологи советуют начинать с маленьких порций, постепенно их увеличивая. Так вы дадите организму привыкнуть к этой каше. Кроме того, несмотря на то, что овсянка может помочь вам похудеть, она может дать и противоположный эффект, если вы будете есть ее слишком много.

Однако есть и другой аспект. Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology, овсянка может подвергать вас воздействию токсичных сельскохозяйственных химикатов. Рецензируемое исследование, проведенное Environmental Working Group (EWG), выявило заметные уровни хлормеквата (пестицида, который использовался для овса) у 80% американцев, протестированных в период с 2017 по 2023 год.

Некоторые исследования показывают, что хлормекват может нанести вред репродуктивной системе и нарушить рост плода у животных, изменяя развитие головы и костей и изменяя ключевые метаболические процессы. Хотя эти исследования сосредоточены только на потенциальном воздействии химического вещества на животных, они вызывают вопросы о том, может ли оно также нанести вред людям.

Модные диеты, которые не работают: это должен знать каждый

Вирусные в социальных сетях "модные диеты" часто не дают никакого эффекта, или же он есть, но краткосрочный. Зато вред, нанесенный здоровью, будет гораздо выше, чем полученные от этих диет преимущества.

Одна из таких диет – похудение на детокс-чаях. Часто их "фишка" – это то, что они работают как слабительное и мочегонное средство. Поэтому пища просто не успевает усваиваться в организме. Эффект исчезает, как только вы прекратите употреблять эти чаи.

Вторая диета, которая не принесет эффекта – это объемное питание. Хотя она действительно позволяет избежать переедания "тяжелой" пищи, в перспективе можно получить дефицит веса и сопутствующие расстройства.

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