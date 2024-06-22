Включение кофе и чая в сбалансированную диету может помочь вам получить наибольшую пользу.

Кофе и чай являются популярными напитками во всем мире. Оба богаты полезными соединениями для здоровья, которые могут защитить от многих болезней и способствуют долголетию. Каждый напиток имеет свои преимущества и недостатки, сообщает портал Health.

Диетологи и другие специалисты утверждают, что и кофе, и чай содержат защитные растительные соединения, которые могут улучшить и защитить здоровье. По их словам, эти напитки являются отличными источниками антиоксидантов.

"Антиоксиданты действуют, нейтрализуя свободные радикалы в организме, которые являются химическими веществами, которые естественным образом образуются в ответ на физические упражнения, дым, загрязнение, ультрафиолетовые лучи и другие виды воздействия. Свободные радикалы могут накапливаться и приводить к состоянию окислительного стресса, который повреждает клетки и может вызвать заболевания. Нейтрализуя свободные радикалы, антиоксиданты могут помочь предотвратить заболевания", - говорится в материале. Видео дня

Согласно исследованию MDPI, кофе содержит более 1000 биологически активных соединений, многие из которых обладают защитными свойствами. Например, кофе насыщен полифенольными антиоксидантами, такими как хлорогеновая кислота, которая, как было показано, обладает антиоксидантными, противораковыми, антидиабетическими, противовоспалительными и антигипертензивными свойствами.

В то же время известно, что зеленый чай также содержит флавонолы, такие как кверцетин, мирицетин, кемпферол, хлорогеновая кислота, кумарилхиновакислота и теогалин, все они обладают клеточно-защитными свойствами.

От каких болезней защищают чай и кофе

Ряд исследований показывает, что из-за полезных соединений, содержащихся в напитках, их ежедневное употребление может снизить риск развития нескольких заболеваний, в частности:

сахарного диабета 2 типа,

болезнь Паркинсона,

заболевания печени,

болезни сердца.

Кроме того, и кофе, и чай, снижают риск ранней смерти и способствуют долголетию. Для этого в день советуют употреблять 2-3 чашки чая или кофе, говорится в исследовании thebjm.

Что лучше пить: зеленый чай или кофе?

Исследования связывают кофе и чай со значительной пользой для здоровья, поэтому обычно лучше включать оба напитка в свой рацион. Изменив свой распорядок дня, наслаждаясь кофе, зеленым, черным или травяным чаем, можно легко добавить в свой рацион разнообразные полезные для здоровья соединения.

"Но вкус кофе и чая совершенно разный, и кому-то не нравится вкус кофе и он предпочитает пить чай, или наоборот. Независимо от того, выбираете ли вы кофе, чай или же оба напитка, не превышайте рекомендуемую суточную норму кофеина. Будьте осторожны с добавлением сахара, который может свести на нет пользу кофе или чая для здоровья. Выбирайте несладкие кофейные напитки и избегайте добавок к кофе с высоким содержанием сахара, таких как сладкие сливки", - отмечает издание, опираясь на исследование PubMed Central.

Что содержит больше кофеина?

В то же время диетологи отмечают не пить больше суточной нормы напитков, ведь большое количество кофеина может негативно повлиять на ваше здоровье. Отмечается, поскольку кофе содержит значительно больше кофеина, чем чай, людям, чувствительным к стимулирующему действию кофеина, следует ограничить потребление кофе и кофейных продуктов с высоким содержанием кофеина, таких как эспрессо.

"Сейчас эксперты рекомендуют взрослым ограничивать ежедневное потребление кофеина менее 400 мг - примерно 4 чашки кофе или 8 чашек черного чая. Беременным женщинам следует уменьшить ежедневное потребление кофеина до 200 мг", - предупреждают специалисты.

Они добавили, что потребление чрезмерного количества кофеина может привести к таким побочным эффектам, как беспокойство, учащенное сердцебиение, головные боли, высокое кровяное давление и осложнения во время беременности.

Ранее УНИАН писал, что будет, если ежедневно пить чай из мяты. По словам экспертов, мята способна сделать гораздо больше, чем просто освежить дыхание и помогает с пищеварением, улучшает память и не только.

Вас также могут заинтересовать новости: