'Тест на кашку кофе': бизнесмен раскрыл хитрую проверку кандидатов на собеседовании

Некоторые компании еще и используют неожиданные приемы, чтобы лучше понять кандидата.

Бизнесмен Трент Иннес, экс-директор Xero и руководитель по развитию SiteMinder, рассказал, почему на каждом собеседовании проводит "тест на чашку кофе". Он откажет в трудоустройстве всем, кто его провалит.

Собеседования - это всегда стрессовый процесс, не так ли? Надо произвести хорошее впечатление, продемонстрировать свои навыки, а также успеть задать важные вопросы в завершение. А некоторые компании еще и используют неожиданные приемы, чтобы лучше понять кандидата.

Иннес в подкасте The Ventures объяснил: "Я всегда веду кандидата на кухню, и так случается, что он получает напиток".

Видео дня

После этого они возвращаются на собеседование, и менеджер обращает внимание на то, что кандидат делает с пустой чашкой после завершения разговора.

"В конце собеседования я всегда обращаю внимание на то, забирает ли кандидат свою чашку обратно на кухню", - говорит Иннес.

Смысл теста в том, что если человек не отнесет чашку обратно, он не подходит для компании.

"Можно научить навыкам, можно получить опыт, но все сводится к отношению. И эта проверка на отношение отражает важность готовности к мелочам, которые формируют культуру компании", - отметил бизнесмен.

Если кандидат возвращает чашку на кухню, это показывает, что он готов помочь в обыденных вещах и проявляет внимательность.

"Когда вы заходите в офис Xero, вы увидите, что кухни всегда чистые. Важно, чтобы люди соответствовали культуре Xero и были готовы браться за любые задачи", - добавил Иннес.

Вас также могут заинтересовать новости: