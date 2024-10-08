Ответ кандидата на него не может быть правильным или неправильным, но он точно будет информативным.

У опытных рекрутеров есть свои "трюки" для проверки профессиональной пригодности кандидатов, которые приходят на собеседование. Руководитель отдела кадров в лондонской компании Public Digital Холли Тейлор рассказала CNBC об одном коварном вопросе, который она задает претендентам на должность в ее компании.

Женщина отметила, что пытается быть "инновационной и справедливой" в процессе найма сотрудников и поэтому, например, недавно начала заранее присылать кандидатам вопросы для собеседования. Но один вопрос она любит задавать во время собеседования "внепланово".

По словам г-жи Тейлор, когда-то этот вопрос смутил ее саму, а теперь она задает его тем, кого опрашивает уже она. Этот вопрос: "Какой самый ценный отзыв вы получили в своей карьере?"

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"Причина, почему мне он нравится, заключается в том, что когда они отвечают на него, вы действительно хорошо понимаете, насколько скромными [или] уязвимыми они готовы быть в своем ответе", - рассказывает рекрутерка.

Некоторые люди вспоминают о конструктивном отзыве, который они получили в решающий момент своей карьеры, и о том, как обучение на критике в конце концов подтолкнуло их вперед.

Они объясняют, что "это была обратная связь, вот как я подошел к этому, вот как я изменился, и вот какое влияние оказал этот отзыв", - говорит Тейлор.

С другой стороны, некоторые кандидаты сосредоточатся на позитиве и приведут примеры отзывов о том, в чем они лучше.

Тейлор говорит, что эти ответы не будут правильными или неправильными. Но они дают больше информации о самом кандидате.

Другие интересные новости на тему трудоустройства

Как писал УНИАН, готовя список вопросов, которые вы хотите задать работодателю во время собеседования, некоторые из них стоит вычеркнуть. Эти вопросы не дадут вам полезной информации, но потратят время.

Также мы рассказывали о темах, которые нельзя поднимать во время собеседования и о фразах, которые не стоит употреблять. Большинство отказов в трудоустройстве именно из-за них.

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