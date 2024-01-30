Не стоит пользоваться одним из предлогов, отметил доцент.

Очень легко научиться называть прошедшее время в украинском языке и будущее правильно - самый известный учитель Украины, автор учебников, заслуженный работник образования нашей страны, доцент-языковед Александр Авраменко поделился лайфхаком.

Нужно избегать предлога "без", поскольку именно им пользуются в русском языке, рассказал эксперт в эфире программы "Сніданок з 1+1". Педагог подчеркнул, что правильно говорить "двадцять до четвертої чи за двадцять четверта", а "не без двадцяти чотири".

"Вот вам лайфхак - если большая минутная стрелка в правой части циферблата, то употребляем предлоги "на" или же "по", а если в левой - то "за" или "до", - посоветовал эксперт.

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Украинский язык должен быть правильный - что еще уже советовал Александр Авраменко

Языковед говорил, как правильно на родном языке будут популярны русские фразы - "сгорать со стыда" и "будь он неладен".

Эксперт отмечал, что "згорати із сорому" и "будь він не ладний" - это кальки. Учитель подчеркнул, что правильно на украинском говорить и писать "паленіти від сорому" и "хай йому грець".

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