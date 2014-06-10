В Кракове поставили памятник "писающему Ленину"

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Radio Krakow.

Миниатюрная скульптура кислотно-желтого цвета получила название «Фонтан будущего». Кто стал автором проекта, не уточняется.

Необычный фонтан вызвал у жителей города и туристов различные эмоции. Некоторые восприняли появление писающего Ленина со смехом, некоторые выразили протест против насмешек над политиком. Были и те, кто вообще выступил против появления Ленина в Кракове.

Читайте такжеПохоронить Ленина хотят более половины россиянПамятник появился на площади вечером в понедельник, 9 июня, и простоит там еще несколько дней. Позднее скульптура переедет во дворы театра Лазьня-Нова (Łaźni Nowej), который также расположен в районе Новая Гута.

Строительство района Новая Гута было завершено в 1951 году. Он, по задумке советских властей, должен был стать пролетарским районом Кракова. До 1989 года на Центральной площади Рональда Рейгана располагался памятник Ленину, однако после многотысячных антисоветских демонстраций власти приняли решение демонтировать скульптуру.