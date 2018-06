71-летний лауреат «Оскара» обвинен в изнасиловании 11 женщин

Режиссер и композитор 71-летний Джозеф Брукс, удостоившийся премии «Оскар» за песню к фильму You Light Up My Life, арестован по подозрению в изнасиловании 11 женщин, пишет The Times.

Брукса обвиняют в том, что он заманивал женщин в свои апартаменты, обещая им роль в своем новом фильме, а затем спаивал их и угрозами или силой принуждал к половому акту.

Газета.ру