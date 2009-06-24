71-летний лауреат «Оскара» обвинен в изнасиловании 11 женщин

12:25, 24 июня 2009
Курьёзы
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Брукс арестован

Режиссер и композитор 71-летний Джозеф Брукс, удостоившийся премии «Оскар» за песню к фильму You Light Up My Life, арестован по подозрению в изнасиловании 11 женщин, пишет The Times.

Брукса обвиняют в том, что он заманивал женщин в свои апартаменты, обещая им роль в своем новом фильме, а затем спаивал их и угрозами или силой принуждал к половому акту. 

Газета.ру

 

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