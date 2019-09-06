Девушка сняла секс с бывшим и, сама того не зная, "взорвала" Pornhub

Девушка призналась, что была шокирована, когда увидела видео с собой.

Жительница Британии, представившаяся как Софи, увидела ролик с собой и бывшим бойфрендом на Pornhub.

Об этом она рассказала в эфире ВВС. О появлении порновидео на сайте с участием Софи ей рассказал партнер ее сестры.

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Когда девушка зашла на Pornhub, то увидела, что один ролик с ней был в десятке самых популярных на сайте. Она связалась с порносайтом с просьбой удалить видео, но пока этот вопрос не решен.

Софи призналась, что была шокирована, когда увидела видео с собой. После случившегося ее отношения с новым партнером испортились. Более того, эта ситуация сильно повлияла на ее дочь-подростка.

Отмечается, что ролики были сняты во время отношений Софи с бывшим партнером. Девушка говорит, что согласия на публикацию видео не давала.

Ранее в больнице английского города Сент-Олбанс пара сняла порноролик на виду у персонала медучреждения и пациентов.