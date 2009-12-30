Генпрокурора просят оценить политдраку в Севастополе

Севастопольский городской совет обратился к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО с требованием дать правовую оценку действиям всеукраинского объединения «Свобода» и действиям должностных лиц администрации, приведшим к беспорядкам в городе 26 декабря

Депутаты предлагают генпрокурору и министерству юстиции принять меры, предусмотренные законом «О политических партиях в Украине», по запрету «Свободы» в случае подтверждения противоправности действий организации и нарушения конституции страны.

В принятом на сессии обращении отмечается, что 26 декабря в Севастополе «произошли массовые беспорядки, в результате которых жители города получили травмы разной степени тяжести».

По мнению депутатов, виновниками «нарушения общественного порядка и массовых столкновений явились члены националистической организации ВО «Свобода», которые в этот день провели шествие по улице Ленина с лозунгами: «Украина принадлежит украинцам», «Останемся хозяевами собственной земли».

«Подобное вызывающее поведение в самом центре интернационального Севастополя вызвало закономерное возмущение жителей города-героя. В результате со стороны членов ВО «Свобода» посыпались оскорбления, угрозы, полетели камни и бутылки. Несколько севастопольцев получили травмы различной степени тяжести», - сказано в обращении.

Указывается, что «сотрудники УМВД Украины в городе Севастополе не только не воспрепятствовали противоправным действиям членов ВО «Свобода», а наоборот - потворствовали им. Задерживались и доставлялись в Ленинский РО УМВД Украины в городе именно жители Севастополя, пытающиеся прекратить нарушения общественного порядка. Приезжих провокаторов из ВО «Свобода» милиция охраняла и способствовала их организованному вывозу из города».

В обращении отмечается, что «руководство Севастопольской городской государственной администрации и Ленинской районной государственной администрации заняло позицию невмешательства. Получив уведомление о проведении этого вызывающего мероприятия, и прекрасно осознавая, к каким последствиям это может привести, оно даже не попыталось обратиться в суд с требованием запрета этой безобразной акции».

«Городской совет Севастополя требует принять самые жесткие и решительные меры для прекращения дестабилизации ситуации в городе Севастополе и привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в разжигании межэтнической, расовой, религиозной вражды, посягательства, на права и свободы человека, здоровье населения», - подчеркивается в обращении.

Первый заместитель председателя горадминистрации Владимир КАЗАРИН в интервью журналистам заявил, что «замечания в адрес горадминистрации в очередной раз показали, что депутаты - самая необразованная часть севастопольского общества. Они не знают законодательной базы, они не знают, как организуется жизнь города».

«Горадминистрация ничего не разрешала по той простой причине, что у нее нет полномочий. Все те, кто проводит митинги, обращаются в районные администрации», - сказал КАЗАРИН.