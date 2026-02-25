'Я люблю Украину' на ТЕТ возвращается: дата премьеры нового сезона и звездные участники

К большой звездной семье шоу присоединятся знаменитости, появления которых зрители ждали давно.

Телеканал ТЕТ объявил о начале съемок нового сезона "Я люблю Украину". Любимое семейное шоу возвращается уже 8 марта в 19:00. Дарья Петрожицкая, Александр Педан, Юрий Ткач и десятки звезд "постучат в ваши двери", чтобы объединить у экранов в воскресные вечера. С интересными раундами, хорошим юмором и абсолютной любовью к Украине проект возвращается в весенний телесезон.

В студии "Я люблю Украину" появится "золотой состав" участников – те, кого любят и ждут из сезона в сезон. В знании Украины снова будут соревноваться Дарья Трегубова, Alena Omargalieva, Бампер и Сус, Positiff, Маша Кондратенко, TAYANNA, Тимур Мирошниченко, SKYLERR, ХАС, Анатолий Анатолич, Неля Шовкопляс, Оля Цыбульская, Lida Lee, Вера Кобзарь, ALEKSEEV, Назар Грабар, Максим Девизоров и другие.

В новом сезоне к большой звездной семье "Я люблю Украину" присоединятся знаменитости, появления которых зрители ждали давно – Василий Байдак, Анна Волошина, Игорь Кондратюк, Павел Остриков, Андрей Исаенко, Дарья Пльондер, Полина Нестерова, Маргарита Иванченко. Их энергия, смелые ответы, сообразительность и юмор придадут новую динамику и интригу каждому выпуску.

Настроение сезона будет задавать очаровательная ведущая Дарья Петрожицкая. Заряжать драйвом и командным духом будут неизменные капитаны – Юрий Ткач и Александр Педан. Те, чей дружеский батл давно стал частью ДНК проекта.

"Я обожаю наших капитанов и здоровую конкуренцию между ними. Они настолько азартны, настолько стремятся играть по-честному. В комментариях я часто читаю, что подыгрываю Юрчику, но я искренне болею за каждого, кто участвует в шоу. Среди участников есть много моих друзей, и больше всего мне нравится наблюдать за их соревнованием в экшн-раундах – когда они бегают, суетятся и в этот момент выглядят как дети. В этом сезоне мы добавили новые форматы и видоизменили некоторые привычные конкурсы, поэтому смотреть премьерные выпуски "Я люблю Украину" будет еще интереснее", – прокомментировала ведущая Дарья Петрожицкая.

Этой весной зрителей ждут новые и любимые конкурсы, много импровизации, неожиданные звездные дуэты и открытия об Украине, которые поразят даже опытных участников. Премьера шоу "Я люблю Украину" – 8 марта, в 19:00. Новые выпуски – каждое воскресенье на телеканале ТЕТ.

