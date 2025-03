Уже в эту субботу 8 марта в 18:00 на телеканале "1+1 Украина" состоится премьера легендарной викторины "Колесо фортуны", созданной по международному формату "Wheel of Fortune".В каждом выпуске трое находчивых украинцев разгадывают фразы, зашифрованные в пазлах, испытывая собственную эрудициюи удачу.

В ожидании премьеры узнаем 3 причины, почему стоит посмотреть украинскую адаптацию легендарного международного проекта.

Познание украинского языка, истории и культуры в легкой развлекательной форме

Видео дня

Проект будет способствовать изучению украинского языка и углублению знаний об Украине в различных сферах - география, история, искусствоведение. Однако усвоить новую информацию можно будет в развлекательной форме - разгадывание фраз, зашифрованных в пазлах. Вместе с участниками зрители вспомнят интересные факты из истории, например, что сказала княгиня Ольга императору Византии, вспомнят цитату Ивана Франко на банкноте и узнают, какие три горные вершины являются самыми высокими в Украине. Тематика пазлов широкая: спорт, еда, песни, поговорки и пословицы, мемы, школа, история, география, литература, искусство.

Ощущение гордости за богатство и глубину украинской культуры

Разработкой вопросов занималась команда из четырех языковедов, кандидатов и докторов филологических наук, под руководством Александра Авраменко, известного педагога и популяризатора украинского языка.

"Пазлы для разгадывания - это поговорки и пословицы, в которых запечатлен опыт и мировоззрение наших предков, способ мышления, поучения, морально-этические ценности. Как известно, народные выражения - остроумные, меткие, они являются сокровищем любого языка. Пришлось перевернуть кучу литературы в поисках исторических фактов, рейтинговых песен в Spotify и Тиктоке. Поэтому зрителей ждет море открытий, ведь в пазлах - изобретения выдающихся украинцев, литературные и песенные шедевры, юмор", - говорит Александр Авраменко.

Миллионное сообщество поклонников интеллектуальной игры, к которой теперь присоединятся и украинцы

Wheel of Fortune - является настоящим мировым феноменом и одним из самых успешных шоу в истории телевидения. Игра впервые вышла на экраны США в 1975 году на телеканале NBC, продолжается до сих пор. Локальные версии "Wheel of Fortune" выходят в более чем 60 странах мира. Для реализации проекта канал "1+1 Украина" приобрел формат Wheel of Fortune. "Новое лучше всего запоминается из-за эмоций, а во-вторых, из-за игры, конкуренции. Я советую смотреть шоу семьями или в кругу друзей. Собирайтесь за чаем-кофе и соревнуйтесь, разгадывая пазлы вместе с участниками шоу. Наши пазлы украинские. Это будет сплачивать нас и дарить интересную информацию, которую когда-то наши дети передадут своим потомкам", - добавляет Александр Авраменко.

Первые участники викторины поделились своими ощущениями от игры.

"Я пришел получить эмоции и могу сказать, что это действительно был очень интересный опыт. На некоторых вопросах я терялся, но в то время узнавал что-то новое для себя. Здесь не было банальных вопросов, на которые каждый знает ответ, и к тому же, многое решала удача", - отметил Константин, фитнес-тренер и основатель спортивного блога.

Еще одна участница шоу Ольга, мама в декрете, которая преподает немецкий язык и занимается стендапом, поделилась: "Это очень интересный опыт, ведь параллельно ты можешь изучать для себя что-то новое: украинские песни, пословицы, поговорки. Узнаешь новых известных личностей Украины. Это познавательное шоу с азартом и стратегией".

Производством проекта занимается Big Brave Events 1+1 media.