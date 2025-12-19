ТЕТ презентует эксклюзивную премьеру 'Рождественского ледового шоу с ROXOLANA' в новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 января, после обращения президента, телеканал ТЕТ приглашает зрителей начать Новый Год со света, тепла и украинских традиций. В полночь на ТЕТ состоится эксклюзивная телепремьера "Рождественского ледового шоу с ROXOLANA" - масштабного праздничного концерта во Дворце Спорта, сочетающего современное звучание колядок и искусство фигурного катания.

Это настоящее рождественское чудо - вертеп в современном прочтении. В новогоднюю ночь на ледовой арене соберутся звезды украинской музыки и самые титулованные фигуристы страны, чемпионы Европы и мира. "Рождественское ледовое шоу с ROXOLANA" подарит колядки из рождественских альбомов певицы "Настроение: колядовать" и уникальные номера с хореографией на коньках. Хорошо известные песни зазвучат по-новому вместе с Русланой, MONATIK, KAZKA, Анной Тринчер, ZLATA OGNEVICH, Tayanna, Monokate, Марией Квиткой, группой MOLODI, BRYKULETS, Nicole и TVORCHI.

Для зрителей ТЕТ стало доброй привычкой праздновать Рождество с ROXOLANA. Этой новогодней ночью телеканал продолжает традицию и создает атмосферу большого семейного праздника вместе с "Рождественским ледовым шоу с ROXOLANA" - первым большим музыкальным моментом 2026 года, который хочется разделить с близкими. Включайте ТЕТ в ночь с 31 декабря на 1 января, в полночь и начинайте Новый Год с музыки, которая согревает, традиций, которые объединяют, и рождественского чуда, которое живет в каждом из нас.

