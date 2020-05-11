Чебуреки - тесто на чебуреки, пошаговый рецепт

Рецептов теста на чебуреки есть множество - на водке, на воде и кефире. Однако классическим считается рецепт крымских чебуреков.

Если вы любите чебуреки, но не знаете как приготовить чебуреки, тогда есть один из самых удачных и несложных рецептов. С ним у вас получится очень вкусное блюдо с хрустящей корочкой и сочной начинкой. Есть еще рецепты теста на чебуреки на кефире и водке, а также классика жанра - крымские чебуреки.

Крымские чебуреки:

Ингредиенты: очищенная вода – полтора стакана; свежайшее яйцо; маленькая ложечка сахара и столько же – крупной соли; полкило пшеничной муки; ложка водки и две – очищенного масла; фарш – 500 граммов; две ложки соевого концентрата; полстакана мелконарезанной зелени; четыре щепки перца; большая луковица.

Крымские чебуреки пошаговый рецепт:

Шаг 1: Не менее двух раз просеять муку, воду вскипятить. Отобрать три с половиной полные ложки муки в миску, подлить стакан кипятка и тщательно вымешать тесто ложкой.

Шаг 2: Два стакана муки отсыпать в другую миску, разбить в нее яйца, добавить соль, водку, сахар, влить масло и сто миллилитров воды, тщательно перемешать. Соединить оба теста и, всыпав остаток муки, вымесить.

Шаг 3: Фарш разомните, заправьте перцем и вымешайте пару минут, на четверть часа отложите. Нарежьте и выложите к фаршу лук и зелень, в половине стакана студеной воды размешайте соевый соус. Доливайте воду помалу, перемешивая начинку. Она должна стать реденькой и легко стекать с ложки без остатка.

Шаг 4: Количества теста рассчитано на 20–22 чебурека. Сформируйте из него «колбаску» и нарежьте на части. Раскатываем их тонко, заварное тесто не должно рваться. На половину «блинчика» выкладываем начинку, обязательно размешав перед этим всю ее массу ложкой. Вдоль краёв оставляем по 2 см теста для слепливания краев.

Шаг 5: Действуем быстро, не давая потечь начинке, накидываем свободный край теста на начинку, чуть прижав его, выпускаем воздух. Придавливаем края сначала пальцами, затем зубцами вилки, лишнее обрезаем.

Шаг 6: Чебурек сразу отправляем в прогретое масло на сковороду. Его должно быть налито не менее, чем на полтора сантиметра. Жарим с обеих сторон, переворачивая не более одного раза. Первый чебурек пробуем, проверяя фарш на соленость. При необходимости корректируем вкус и далее готовим чебуреки, каждый раз перемешивая начинку.

Чебуреки с мясом:

Ингредиенты: мука – два с половиной стакана; фарш из 350 граммов мяса с малым количеством сала; большая луковица; 4 л. водки; яйцо; половина ложечки сахара и полная (без горки) соли; стакан ледяной воды; 6 л. масла; перец крупного ручного помола.

Домашние чебуреки с мясом пошаговый рецепт:

Шаг 1: Остудите воду в морозильной камере до образования тонкого льда на поверхности, этот нехитрый трюк позволяет приготовить тесто пузырчатым и хрустящим. Примерно полтора стакана муки просейте в миску. Собрав горкой и сделав в середине углубление, вливайте в него воду, масло, водку, добавляйте соль с сахаром и разбейте яйцо. Тщательно перемешав, добавляем по половине горсти муку, доводим тесто до густоты чуть мягче пельменного.

Шаг 2: Фарш приготовьте загодя, но солить и перчить его стоит только перед самой лепкой чебуреков. Очистите и разрежьте на несколько частей луковицу, опустите в блендер и прокрутите на максимуме с минуту. Добавьте соль и перец, по ложке кладите фарш и смешивайте на средних оборотах. Готовую начинку выложите в миску и подмешайте к ней 50 миллилитров воды.

Шаг 3: Отдохнувшее за это время тесто с минуту вымешиваем, отделяем комочек для одного чебурека, а остальное прикрываем тканью. Раскатываем заготовку, выкладываем на неё порцию фарша. Быстро слепляем края и сразу отправляем в кипящее масло. Очень удобно, если размер сковороды позволяет поместить сразу два чебурека, масло не будет попусту кипеть и не начнет дымить.

Чебуреки на заварном тесте:

Ингредиенты: пшеничная мука – 450 граммов; 150 миллилитров воды; ложка соли; яйцо. Для мясной начинки: поровну, по 200 граммов говяжьего и свиного фарша; сало, – 50 граммов; треть стакана мясного бульона; две крупные луковички; смесь из половины ложечки чёрного и щепотки жгучего перца; неполный стакан сметаны; пригоршня рубленой петрушки; соль, крупная – половина ложки или по вкусу.

Чебуреки на заварном тесте пошаговый рецепт:

Шаг 1: Доводим до кипения смесь воды, масла и соли, отставляем, всыпаем в кастрюлю чуть более половины стакана муки и размешиваем лопаточкой. По образованию однородной массы перекладываем в просторную миску, даем приостыть, разбиваем яйцо и вмешиваем. Малыми порциями, буквально по горсти, добавляем муку и вымешиваем крутое, но послушное тесто. Накрываем миску и переходим к начинке.

Шаг 2: Сало и оба вида мяса перемалываем, желательно мелко и дважды, вместе с луком. Петрушку моем и чуть обсушиваем, рубим мелко, удалив предварительно стебли. Солим, обязательно добавляем перец и вымешиваем массу. Добавляем сметану и подливаем бульон, доводим начинку до жидковатой, однородной массы.

Шаг 3: Раскатываем порции теста тонко, разделив исходное количество на десять комочков. Выкладываем начинку и слепляем. Края, для лучшего склеивания, можно увлажнить яичным белком. Жарим в прогретом масле до очень насыщенного колера, подаем с томатным соком.

Чебуреки на водке

Ингредиенты: 200 миллилитров кипятка; по ложке масла и прохладной водки; ложка соли; мука – три стакана. Для начинки: 350 граммов среднежирного фарша; лук - 4 шт., толченый кориандр и перец – всего половина ложки; соль.

Тесто на чебуреки с водкой пошаговый рецепт:

Шаг 1: Муку в миске соберите небольшим холмиком, в углубление посередине влейте кипяток, прямо туда же бросьте соль и влейте масло. Вымешайте ложкой, добавив в процессе водку, затем переложите на стол. С силой вымесите тесто до гладкой поверхности. Пальцы одной руки окуните в масло, разотрите его по ладоням и увлажните поверхность теста. Накройте тканью, оставьте на столе.

Шаг 2: В фарш вмешайте мелко натертый лук, заправьте специями и солью. Подлейте воду до состояния реденькой кашицы.

Шаг 3: Раскатывайте порции теста по одной, начинку выкладывайте быстро, слепляйте края максимально плотно. Заготовки чебуреков лучше собрать в количестве 5–6 штук до начала жарки, складывайте их на полотенце и прикрывайте другим.

Шаг 4: Масло раскаляем почти до кипения, жарим сразу по два чебурека, полностью покрывая ими сковороду. Готовые чебуречки хотя бы на половину минуты выкладывайте на бумажную салфетку, для удаления жира.

Чебуреки на кефире:

Ингредиенты: кефир – полный стакан; четыре яйца; щепотка соли; четыре стакана муки; 700 граммов мякоти и 120 – сала; восемь горошинок черного и щепотка жгучего перца; три луковицы; неполная ложка семян зиры.

Пошаговый рецепт чебуреков на кефире:

Шаг 1: Мелким ситом просейте муку, разбейте в нее яйца и влейте кефир, перемешайте, посолите и вымесите тесто. Оставьте, прикрыв тканью, минут на 30.

Шаг 2: Мясо промойте, просушите и перемелите дважды. Во второй заход добавьте нарезанный лук и сало. Разотрите в ступке сначала зиру, за ней горошины перца, подсыпьте крупную (обязательно!) соль и еще раз пройдитесь по смеси пестиком.

Шаг 3: Добавьте смесь соли и специй в фарш, подлейте немного теплой воды. Тщательно размешайте в жиденькую массу. Тесто делим на порции и раскатываем, подсыпав под него горсточку муки. Раскладываем ложечкой начинку, быстро и тщательно слепляем края чебуреков.

Шаг 4: Жарим кефирные чебуреки так же как и приготовленные с любым другим тестом, единственная разница – они, как правило, выходят несколько бледнее.